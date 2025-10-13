Тръмп обеща "златна ера" за Израел и Близкия изток и обяви: "Готови сме за мир с Иран"

В реч пред извънредната сесия на израелския парламент американският президент Доналд Тръмп обяви, че споразумението между Израел и "Хамас" за прекратяване на войната в Газа бележи "историческата зора на нов Близък изток". По думите му това ще бъде "краят на ерата на терора и смъртта" и "началото на златната ера на Израел и на целия регион".

Тръмп заяви, че "дългият кошмар най-накрая е приключил" както за израелците, така и за палестинците, след като беше постигнато споразумение за първата фаза на примирие и сделка за освобождаване на заложниците. "Силите на хаоса, които тормозеха региона, са напълно разгромени", каза президентът на САЩ в речта си пред Кнесета.

"Благодаря ти, Биби"

Обръщайки се лично към израелския премиер Бенямин Нетаняху, Тръмп заяви: "Много ти благодаря, Биби. Страхотна работа." Той добави, че споразумението е дошло в точния момент, защото военните операции на Израел са станали "твърде ожесточени". "Казах му: "Биби, ще те запомнят много повече за това, отколкото ако продължаваше да убиваш, убиваш, убиваш". И искам да те поздравя за смелостта да кажеш: "Спечелихме. Сега нека живеем и се наслаждаваме на живота", заяви Тръмп, цитиран от Ройтерс. Още: Нетаняху няма да присъства на срещата в Египет, посветена на мира в Газа

Речта на американския президент беше прекъсвана многократно от аплодисменти, съобщава ДПА. В един момент, докато Тръмп хвалеше специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, член на Кнесета от левицата извика срещу него и беше незабавно изведен от залата.

"Мир с Иран"

Тръмп обяви, че САЩ са "готови" да се помирят с Иран, като уточни, че такава възможност би била "страхотна". Само преди няколко месеца преди това, Тръмп беше подкрепил бомбардировките на Израел срещу иранските ядрени обекти по време на 12-дневна война между Израел и Иран. Още: И останалите 13 израелски заложници са освободени от “Хамас“ (ВИДЕО)

"Готови сме да сключим споразумение, когато и вие сте готови", се обърна Тръмп към иранците по време на реч, произнесена в израелския Кнесет, като призова Техеран да "признае правото на съществуване на Израел."

"Нищо не би било по-добро за този регион от света от това иранските лидери да се откажат от тероризма, да спрат да заплашват съседите си, да прекратят финансирането на свързани с тяхната държава групировки и да признаят правото на съществуване на Израел", обяви той, преди да подчертае решително: "Трябва да го направят, със сигурност трябва."

Тръмп увери, че "нито САЩ, нито Израел изпитват враждебност към иранския народ. Просто искаме да живеем в мир. Дори и за Иран ръката на приятелството и сътрудничеството е протегната."

Припомняме, че на 13 юни тази година Израел започна безпрецедентни бомбардировки срещу Иран, в които бяха убити високопоставени служители и учени, свързани с иранската ядрена програма, както и стотици цивилни. От своя страна, Иран отговори с нападения с ракети и дронове срещу Израел в траялата 12 дни война. Още: Доналд Тръмп кацна в Израел (ВИДЕО)

"По всеобщо мнение, те понесоха тежък удар, нали така? От една или от друга страна би било невероятно, ако можем да сключим споразумение с тях. Бихте ли били съгласни с това? Не би ли било нещо добро? Защото според мен, те го искат, вече са уморени", добави американският президент пред израелските депутати.