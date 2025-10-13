Лиъм и Ноел Галахър от Oasis станаха дядо и дедичо (СНИМКИ)

Лиъм Галахър от Oasis стана дядо за първи път, след като дъщеря му Моли Муриш-Галахър роди момче, съобщава BBC. Това автоматично дарява брат му Ноел Галахър с титлата "дедичо", което според наименованията на различните роднински връзки е правилното название за "брат на дядото или бабата". 27-годишната актриса обяви новината с публикация в Instagram снимки на сина си Руди, сред които се виждат надписи "Обожаваме те" и "Добре дошъл, бебчо".

53-годишният фронтмен на Oasis се срещна с дъщеря си за първи път през 2018 г. Тя е отгледана от майка си - певицата Лиза Муриш, припомня BBC. Лиъм Галахър има още три деца - двама сина от браковете си с актрисата Патси Кенсит и певицата Никол Апълтън, и още една дъщеря от връзката си с американската журналистка Лиза Горбани.

Още: Най-красивото вълнение: Радина Боршош очаква първото си дете (СНИМКА)

Завръщането на Oasis

По-рано тази година Oasis се завърна на сцената, след като групата обяви, че спира дейността си през 2009 г. Това стана, след скандал зад кулисите между Лиъм и брат му Ноел в Париж, припомня BBC.

Още: Трагедия: Фен на Oasis почина на техен концерт

В началото на месец октомври пък китаристът на групата Пол "Боунхед" Артърс обяви, че е болен от рак на простатата и се оттегля от турнето за "планирана почивка". Така Артърс ще пропусне концертите в Сеул, Токио, Мелбърн и Сидни, но ще е отново на линия за изявите на Oasis през ноември.