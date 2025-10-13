"Тук не е Москва": ДСБ сложи билборд срещу руското посолство

Софийската организация на "Демократи за силна България" постави билборд с надпис "Тук не е Москва" на кръстовището на бул. "Драган Цанков" и ул. "Никола Мирчев" – само на няколко метра от сградата на руското посолство в столицата.

От партията обясниха, че акцията е в отговор на "продължаващото бездействие на институциите по казуса с т.нар. руски анклав" – 11 000 кв. м в санитарно-охранителната зона на язовир "Искър", които се ползват от Руската федерация без правно основание и документи за собственост вече десетилетия. Още: Русия иска да открие консулство до щаба на Военноморските сили във Варна

Петицията по темата, стартирана през септември, е събрала над 7000 подписа и продължава да набира подкрепа.

ДСБ настоява държавата да възстанови контрола върху имота в стратегически важната вододайна зона на София и да осигури пълна прозрачност относно собствеността и достъпа до терена.