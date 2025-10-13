Ясно е разпределението на мандатите в Пазарджик: Шансовете за кмета Куленски са в сметките

Ясно е окончателното разпределение на силите в поредния фрагментиран общински съвет на община Пазарджик след проведените извънредни избори в неделя, спечелени от формацията на Делян Пеевски. Според данните на Общинската избирателна комисия в града цели 14 партии и коалиции ще имат представители в местния парламент, състоящ се от 41 места.

Най-много от тях - 8 са за ДПС. Коалицията зад кмета Петър Куленски ПП-ДБ ще има 6 представители (в касирания състав коалицията имаше 4 общински съветници). Партия "Свобода", смятана за приближена до бившия кмет Тодор Попов, ще има 5 представители, следвани от БСП с 4 съветници, управляващата на национално ниво ГЕРБ с 3 местни депутати (в предния състав партията на Бойко Борисов имаше четирима). Коалицията около самият Попов ще има само 3 представители, след като в предходния бе лидер с 10 места.

"Възраждане", "МИР", "Пряка демокрация" и "Напред България" ще имат по двама представители, а "Земеделски народен съюз", "Гергьовден", "Заедно за силна община" и "Величие" - по един.

Трудните мнозинства

В ефира на общественото радио кметът Куленски вече призова за загърбване на дребнотемията с цел града да върви напред. По-късно и лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев обяви: "Готови сме да загърбим партийния егоизъм", като призова всички политически сили в града да се обединят срещу ДПС и Делян Пеевски в новия общински съвет. По думите му е възможно да се изгради мнозинство без участието на ДПС, но той не уточни дали на бъдещите разговори ще бъде поканен и бившият кмет Тодор Попов, който дълги години бе сочен за близък до Пеевски и Бойко Борисов. "Ако няма обединение срещу Пеевски, Пазарджик ще последва съдбата на "Булгартабак" и "Лафка", предупреди Василев.

Всъщност прогнозите на партийните щабове в града са други - по неофициална информация се очаква групите на "ДПС-Ново начало", коалицията около бившият кмет Тодор Попов и някои от приближените листи, с които той играеше, да се обединят. Така например такъв тип калкулация би представлявала почти мнозинство срещу кмета: "ДПС-Ново начало", ВМРО-БНД, с която бившият кмет Тодор Попов участва, и сочените за близки до него МИР, "Свобода", Гергьовден и "Заедно за силна община" разполагат с 20 места при нужни 21 за постигане на мнозинство.

И куриоз

Един от общинските съветници от ГЕРБ в Пазарджик пък бе избран чрез жребий, предаде bTV. Това е прецедент за града. До ситуацията се стигна, след като двама депутати от ГЕРБ - Радка Кежева и Борис Владов са постигнали еднакъв брой преференции при гласуване - всеки по 181 гласа. Централната избирателна комисия е уведомена за случая.

Служители от общинската избирателна комисия са написали имената на двамата кандидати, след това председателят на ОИК изтегли едно от листчетата, поставено в стъклена купа. Жребият беше извършен пред двамата кандидати за общински съветници. Така Радка Кежева стана общински съветник.

Председателят на ОИК Стефан Димитров посочи, че това се случва изключително рядко. "На мен поне ми се случва за първи път. На някои места избират кандидата чрез хвърляне на монета ези-тура, но ние решихме да е по този начин", допълни той.

