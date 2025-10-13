"Пеевски е завзел купувачите на гласове на ГЕРБ": Костадинов иска да е новият хан Аспарух

Лидерът на проруската партия "Възраждане" Костадин Костадинов изглежда иска да е новият хан Аспарух, защото говори за преосноваване на България. Повод за думите му са последните частични местни избори за Общински съвет в Пазарджик, където "ДПС - Ново начало" на санкционирания от САЩ и Великобритания Делян Пеевски стана първа сила. По думите му ГЕРБ стават шеста политическа сила, а "Възраждане" остава с непроменен резултат от предния път - запазва и двамата си общински съветници.

Изборите в Пазарджик

"Изборният процес в Пазарджик за пореден път показа, че българите не излязоха да гласуват. Така съдбата им остана в ръцете на купения и корпоративния вот. Видно от резултата е, че Пеевски е завзел купувачите на гласове на ГЕРБ. В резултат на това той и неговите подставени лица са с най-много общински съветници", коментира Костадинов, съобщиха от пресцентъра на партията.

"Цялата изборна обстановка показва, че българските градове са все по-овладени и в ръцете на мафията", смята още лидерът на "Възраждане".

България трябва да се преоснове, според Костадинов

В тази връзка лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов смята, че България има спешна нужда от преосноваване. Не става ясно какво точно има предвид, но говори за нов обществен договор, което може би води Конституцията.

"Ако не създадем нов обществен договор между гражданите и властта, държавата ни ще потъне бавно в небитието", добави още той.