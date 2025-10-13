Войната в Украйна:

С промени в НК: До 5 години затвор за хвърляне на боклуци извън контейнерите и за умишлено замърсяване

13 октомври 2025, 17:23 часа 187 прочитания 0 коментара
С промени в НК: До 5 години затвор за хвърляне на боклуци извън контейнерите и за умишлено замърсяване

Министърът на правосъдието Георги Георгиев обяви, че се подготвят промени в Наказателния кодекс, с които да се квалифицира като престъпление изхвърлянето на битови, производствени или строителни отпадъци в големи количества на неразрешени за места.

"Вчера министър-председателят г-н Желязков обяви подготвените текстове на срещата с Националното сдружение на общините и те бяха приети с огромна подкрепа. Това е тема, по която съм работил и като общински съветник в София и която е сериозен проблем за всички български общини. С промените освен, че транспонираме европейска директива, отговаряме и на проблем, който касае всички нас и опазването на околната среда", обяви Георгиев.

Още: Сметка за боклука в София: Стряскащо колко по-добре и евтино може да е

Още: 400 лв. на тон боклук - това е пазарната цена, защото цяла България дава такава цена

По думите му сега наказателният ред обхваща само субекти, които имат задължения по управлението на отпадъци. Изхвърляне на отпадъци на неразрешени места в момента представлява административно нарушение, което се наказва само с глоба от 300 до 1000 лв. за физически лица и от 1400 до 4000 лв. за юридически.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Ако промените, които предлагаме, бъдат приети от Народното събрание, изхвърлянето на големи количества отпадъци, извън депата, с което се създава опасност за живота и здравето на хората или причинява немаловажни вреди за природата, ще се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и с глоба от 5000 до 30 000 лв.", обяви още правосъдният министър.

Още: Не изхвърляйте боклук от колата: Затвор и петцифрена глоба ви чакат в европейска страна

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Наказателен кодекс боклук Георги Георгиев изхвърляне на боклук
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес