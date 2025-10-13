С промени в НК: До 5 години затвор за хвърляне на боклуци извън контейнерите и за умишлено замърсяване

Министърът на правосъдието Георги Георгиев обяви, че се подготвят промени в Наказателния кодекс, с които да се квалифицира като престъпление изхвърлянето на битови, производствени или строителни отпадъци в големи количества на неразрешени за места.

"Вчера министър-председателят г-н Желязков обяви подготвените текстове на срещата с Националното сдружение на общините и те бяха приети с огромна подкрепа. Това е тема, по която съм работил и като общински съветник в София и която е сериозен проблем за всички български общини. С промените освен, че транспонираме европейска директива, отговаряме и на проблем, който касае всички нас и опазването на околната среда", обяви Георгиев.

По думите му сега наказателният ред обхваща само субекти, които имат задължения по управлението на отпадъци. Изхвърляне на отпадъци на неразрешени места в момента представлява административно нарушение, което се наказва само с глоба от 300 до 1000 лв. за физически лица и от 1400 до 4000 лв. за юридически.

"Ако промените, които предлагаме, бъдат приети от Народното събрание, изхвърлянето на големи количества отпадъци, извън депата, с което се създава опасност за живота и здравето на хората или причинява немаловажни вреди за природата, ще се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и с глоба от 5000 до 30 000 лв.", обяви още правосъдният министър.

