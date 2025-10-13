"Момичетата по света може да получат образование": Обама горд с работата на Мишел (ВИДЕО)

Бившият президент на САЩ Барак Обама се гордее с работата на фондация "Обама" и по-конкретно на своята съпруга Мишел, като отбелязва, че така се гарантира, че момичетата по света могат да получат образование, става ясно от негова публикация в платформата Х. Бившата първа дама Мишел Обама полага нови усилия, за да гарантира, че момичетата ще преодолеят образователните бариери в някои от най-икономически необлагодетелстваните райони на света, допълва ABC News.

Алианс за възможности за момичета към фондация „Обама“ обеща в събота да събере 2,5 милиона долара за десетки групи на местно ниво, които насърчават образованието на подрастващите момичета, като покриват разходи, свързани с училището, оспорват патриархални практики като детски бракове, консултират жертви на сексуално насилие и предоставят други форми на подкрепа.

I’m so proud of the work the @ObamaFoundation’s Girls Opportunity Alliance is doing to ensure that girls around the world can get an education. Learn more about the grassroots organizations we’re supporting on this International Day of the Girl. https://t.co/c7oYzxL3oj — Barack Obama (@BarackObama) October 11, 2025

„Тези групи променят начина, по който момичетата виждат себе си в собствените си общности и в нашия свят, помагайки за създаването на лидерите, от които се нуждаем за по-светлото бъдеще, което всички ние заслужаваме“, каза Обама във видеоклип, публикуван на 11 октомври, Международния ден на момичетата. „Защото, когато нашите момичета успяват, ние всички успяваме". ОЩЕ: Развеждат ли се Барак и Мишел Обама?

119 млн. момичета не посещават училище

Happy International #DayOfTheGirl! Today, the @GirlsAlliance is announcing $2.5 million in new support for 54 grassroots organizations that are empowering girls around the world.



This work means so much to me. Join us: https://t.co/xhtw6qkZBW pic.twitter.com/9557VflttY — Michelle Obama (@MichelleObama) October 11, 2025

Според Детския фонд на ООН, близо три четвърти от 119-те милиона момичета, които не посещават училище, са в среднообразователна възраст.

„Алианс за възможности за момичета“ – резултат от инициатива на Белия дом по времето на Обама, която инвестира 1 милиард долара в правителствени програми на САЩ, насърчаващи образованието на подрастващите момичета в чужбина – стартира през 2018 г. с фокус върху подпомагането на населението на възраст между 10 и 19 години да завърши образованието си.

Но последното съобщение идва на фона на остри предупреждения от международни организации за помощ, че съкращенията на бюджета ще забавят постигнатия напоследък напредък. УНИЦЕФ прогнозира, че спад от 24% в световното финансиране за образование от богатите страни ще доведе до това шест милиона момичета да напуснат училище до края на следващата година.

„Мисля, че нуждата в момента е по-голяма от всякога“, каза изпълнителният директор на Girls Opportunity Alliance Тифани Дрейк. „Току-що бяхме в Мавриций и чухме многократно, че организациите се нуждаят от финансиране. Те се нуждаят от подкрепа". ОЩЕ: Талибаните премахнаха всички книги, написани от жени