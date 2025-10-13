Войната в Украйна:

Скандал в турския лагер след разгрома над България! Национал останал недоволен, че не е играл в София

13 октомври 2025, 17:01 часа 283 прочитания 0 коментара
Скандал в турския лагер след разгрома над България! Национал останал недоволен, че не е играл в София

Турският вратар на Лил Берке Йозер напусна лагера на националния отбор на страната си ден след успеха над България (6:1), недоволен от статута си на резерва. "В момент, в който се опитваме с всички сили да се класираме за Световното първенство, подобно поведение е недопустимо", написаха от Турската федерация по повод постъпката на 25-годишния футболист, който напоследък нашумя с това, че спаси три поредни дузпи в мача срещу Рома в Лига Европа. От ръководния орган на турския футбол разкриха, че Йозер си е тръгнал от лагера, след завръщането на тима в Истанбул, като е изтъкнал неучастието си в мача с България, но не е получил разрешение от щаба да напусне.

Национал на Турция напуснал лагера, защото не играе

Йозер не бе и сред резервите на Турция, като написа в своя защита в Инстаграм, че преди да се присъедини към националния тим, е уведомил щаба за болките и състоянието си. Според него, ако той не е част от националния тим, е по-добре да си почива и да се възстановява. "За да не повлияя на настроението на отбора, обявих моите намерения пред техническия екип при завръщането в Истанбул, а не по време и след мача", написа вратарят на Лил.

ОЩЕ: От Турция се извиниха на българските фенове за унижението на Националния стадион "Васил Левски"

Берке Йозев

Според местната преса Йозер е приел много тежко решението на селекционера Винченцо Монтела, който предпочита пред него вратаря на Галатасарай Угурджан Чакър. Той обаче е предупредил за напускането си само треньорите на вратарите, а не целия щаб.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

От Турската федерация искат да изправят Берке Йозер пред Дисциплинарна комисия заради неучастието му в международен мач. "Играчи, които без валидна причина, не участват в официален международен мач, могат да бъдат лишени от право на участие в състезание между два месеца и година", се казва в правилника на ФИФА. Евентуалното наказание може да засегне и клубния му отбор Лил, защото ако от Турската федерация го накажат, досието му ще отиде във ФИФА, откъдето трябва да решат дали санкцията важи и извън пределите на Турция.

ОЩЕ: Мъри Стоилов изригна: 50 турци ми се смяха в лицето заради това 1:6!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Турция отбор информация 2025
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес