Скандал в турския лагер след разгрома над България! Национал останал недоволен, че не е играл в София

Турският вратар на Лил Берке Йозер напусна лагера на националния отбор на страната си ден след успеха над България (6:1), недоволен от статута си на резерва. "В момент, в който се опитваме с всички сили да се класираме за Световното първенство, подобно поведение е недопустимо", написаха от Турската федерация по повод постъпката на 25-годишния футболист, който напоследък нашумя с това, че спаси три поредни дузпи в мача срещу Рома в Лига Европа. От ръководния орган на турския футбол разкриха, че Йозер си е тръгнал от лагера, след завръщането на тима в Истанбул, като е изтъкнал неучастието си в мача с България, но не е получил разрешение от щаба да напусне.

Национал на Турция напуснал лагера, защото не играе

Йозер не бе и сред резервите на Турция, като написа в своя защита в Инстаграм, че преди да се присъедини към националния тим, е уведомил щаба за болките и състоянието си. Според него, ако той не е част от националния тим, е по-добре да си почива и да се възстановява. "За да не повлияя на настроението на отбора, обявих моите намерения пред техническия екип при завръщането в Истанбул, а не по време и след мача", написа вратарят на Лил.

Според местната преса Йозер е приел много тежко решението на селекционера Винченцо Монтела, който предпочита пред него вратаря на Галатасарай Угурджан Чакър. Той обаче е предупредил за напускането си само треньорите на вратарите, а не целия щаб.

От Турската федерация искат да изправят Берке Йозер пред Дисциплинарна комисия заради неучастието му в международен мач. "Играчи, които без валидна причина, не участват в официален международен мач, могат да бъдат лишени от право на участие в състезание между два месеца и година", се казва в правилника на ФИФА. Евентуалното наказание може да засегне и клубния му отбор Лил, защото ако от Турската федерация го накажат, досието му ще отиде във ФИФА, откъдето трябва да решат дали санкцията важи и извън пределите на Турция.

