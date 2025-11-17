В Пловдив откриха първото в България зоокафе

Първото в Пловдив и България зоокафе и експозицията „Африка и Австралия“ към Природонаучния музей бяха открити днес с официална церемония. На събитието присъстваха кметът Костадин Димитров, областният управител Христина Янчева, заместник-кметовете Иван Стоянов и Пламен Панов, председателят на Общинския съвет Атанас Узунов, районният кмет на „Централен“ Георги Стаменов и др.

„Природонаучният музей продължава да се разраства, а с новия модул, който е съчетание от първото в България зоокафе и експозиция, се стараем да създаваме преживявания за децата и родителите“, коментира директорът на музея Огнян Тодоров.

Експозицията „Африка и Австралия“ и зоокафе Lion се намират в бившата бирария до Природонаучния музей. Сред експонатите, които могат да се видят в залата, са черна антилопа, птицечовка, коала, африкански бивол, гепард и др. В кафето посетителите ще могат да пият 6 вида африканско кафе и чай.

„В последните години Природонаучният музей се разрасна и е един от на-посещаваните музеи с приход от близо 1 млн. лв. В рамките на тази седмица ще открием още две експозиции – в Археологическия и в Етнографския музеи, което е доказателство, че Пловдив се развива. А ние сме длъжни да даваме все повече възможности за култура и преживявания на жителите и гостите на града“, заяви кметът Костадин Димитров.

В церемонията по откриването на новите зоокафе и зала на музея участваха музикалният педагог Здравка Андреева – Дади със свои възпитаници, ученици от Музикалното училище „Добрин Петков“, както и пловдивското певческо дружество „Ангел Букорещлиев“.