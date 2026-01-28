Коя храна НЕ трябва да се готви и да се съхранява във фолио?

Алуминиевото фолио може да изглежда като универсален кухненски инструмент, но всъщност не е подходящо за всички ястия. Причината е проста: контактът на метала с киселинни, солени или мариновани храни може да бъде опасен за вашето здраве. За това съобщава изданието Real Simple. Ето коя храна не трябва да се готви във фолио, както и да има контакт с него.

Микровълнова фурна и фолио - пълна несъвместимост

Никога не поставяйте фолио в микровълнова фурна. Когато е изложено на микровълнова радиация, то може да предизвика искри, да причини пожар или сериозно да повреди уреда. Също така е опасно да съхранявате остатъци от храна във фолио - то не е херметически затворено. Най-безопасно е да използвате стъклени съдове, подходящи за употреба в микровълнова фурна.

Кисели маринати и цитрусовите плодове - табу за фолиото

Домати, лимони, маринати с оцет и други киселинни храни не трябва да се готвят във фолио. Киселината ускорява отделянето на алуминий в храната, което може да има отрицателно въздействие върху здравето, ако се консумира редовно.

Солени храни

Солта, подобно на киселината, причинява отделянето на метал в храната. Затова домашно приготвеното сушено месо, шунката или солените печива, изпечени във фолио, са строго забранени.

Гювечи

Ястия, които се готвят дълго време, като например гювечи или бавно печени меса, също не трябва да имат контакт с фолио. Високите температури увеличават количеството алуминий, което попада в храната. По-добър вариант са керамични или стъклени съдове за готвене, или слой хартия за печене между фолиото и храната.

Проучване в Международното списание за екологични изследвания и здраве установи, че след готвене във фолио нивото на алуминий в съдовете е значително по-високо, отколкото в термоустойчивите съдове.

Морски дарове

Рибата, скаридите и другите морски дарове, особено ако са мариновани с лимон или домати, са изложени на риск от натрупване на алуминий. Фолиото задържа добре влагата, но не провежда топлината равномерно, което може да доведе до недопичане или прегряване на морските дарове, а вкусът на ястието може да се промени.

Изводът е прост: фолиото не е универсален помощник в кухнята и не трябва да се използва при готвене и съхранение на определени храни. В случая е по-добре да изберете стъкло, керамика или пергамент, за да запазите вкуса, текстурата и безопасността на любимите си ястия.

