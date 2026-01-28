Член на семейството на Мик Джагър изчезна безследно

Приятелят на една от внучките на Мик Джагър е в неизвестност. Семейството на рок легендата е започнало издирване, съобщи "Paris Match". Семейството на Джагър е силно обезпокоено. Те са потърсили съдействие от полицията на Девън и Корнуол за откриването на партньора на Асиси Джаксън – най-голямата внучка на фронтмена на The Rolling Stones. По данни на "The Telegraph" 37-годишният Александър Кей, професионален готвач и собственик на ресторанта за морска храна The Rocket Store в Боскасъл, не е виждан от миналия петък следобед (23 януари). Камери за видеонаблюдение са го заснели да напуска пъба Cobweb Inn в Боскасъл около 15:30 часа.

Подробности

Семейството е подало сигнал за изчезването му, а полицията е издала предупреждение за изчезнало лице на следващия ден, засега без резултат. В профила си в Instagram майката на Асиси – дизайнерката на бижута Джейд Джагър, единствената дъщеря на Мик Джагър и никарагуанската актриса и юрист Бианка Джагър – отправя апел към всички, които може да са видели Александър Кей. Тя го описва като мъж със среден ръст, облечен в оранжево яке и с руса коса.

Александър Кей и Асиси Джаксън имат две деца заедно. В социалните мрежи на 37-годишния мъж няма индикации за депресивно състояние – там той редовно е споделял щастливи снимки на семейството, съобщава БГНЕС.

