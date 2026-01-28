Мачът на Лудогорец, който може да се окаже съдбоносен за Левски и ЦСКА (ВИДЕО)

Българският шампион Лудогорец не успя да вземе желания резултат срещу Рейнджърс, за който бе отишъл в Глазгоу. Сега разградчани имат един последен шанс да влязат в местата, даващи право на участие в плейофите на Лига Европа. "Зелените" се нуждаят от победа над Ница в четвъртък вечер на стадион "Хювефарма Арена" в Разград, а играчите влизат с настройката, че им предстои мач като финал.

Мачът на Лудогорец с Ница - важен и за Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948

Всъщност този двубой може да се окаже съдбоносен не само за Лудогорец, но и за грандовете Левски и ЦСКА, както и ЦСКА 1948. Това коментираха спортните журналисти на Actualno.com Бойко Димитров, Джем Юмеров, Стефан Йорданов и Николай Илиев в последния епизод на предаването "Точно попадение". Според тях, ако Лудогорец продължи напред в Лига Европа, това ще промени и битката за челните места в Първа лига.

Още: "Око-Флекс бил в Арсенал, бил в Селтик, бил в Уест Хям... те му дали да носи водата в три мача!"

"Неприятна загуба за Лудогорец. Остава им един мач, с Ница, да видим. Той е важен както за продължаване напред, така и за целите им през сезона. Важен е и за Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, защото това по някакъв начин ще формира плана им за игра през пролетния полусезон - в зависимост дали ще продължат в Европа. Очаквам да изиграят доста по-силен мач срещу Ница", каза Бойко Димитров.

"В мача с Рейнджърс направи впечатление, че козовете от резервната скамейка не успяха този път да се впишат по очаквания начин, особено Ивайло Чочев. И Бърнард Текпетей не помогна. Условията в Глазгоу не бяха благоприятни за Лудогорец. Но Лудогорец каза, че им предстои финал срещу Ница - и мисля, че ще влязат точно с тази настройка, и според мен ще стигнат до желания резултат", заяви на свой ред Стефан Йорданов.

Повече по темата - гледайте във видеото:

Още: “Финалът” за Лудогорец, бомба със закъснител в Левски и нож с две остриета за ЦСКА | Точно попадение (ВИДЕО)