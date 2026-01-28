Гордо до Желязков и Тръмп: Беларус влезе в Съвета за мир

Съветът за мир на американския президент Доналд Тръмп, към който премиерът в оставка Росен Желязков направи стъпка да присъедини България без решение на Народното събрание, приветства Беларус като един от учредителите на организацията. Съответното изявление беше публикувано на официалния профил на съвета в социалната мрежа X и бе разтръбено от държавната информационна агенция БелТа, която е изцяло под контрола на режима на Александър Лукашенко.

„Съветът за мир приветства Беларус като един от учредителите на нашата разрастваща се международна организация“, се казва в изявлението на съвета.

The Board of Peace welcomes Belarus as a founding member of our growing international organization. pic.twitter.com/4mHTZw7Uvi — Board of Peace (@BoardOfPeace) January 28, 2026

България се нареди до Беларус

Съветът за мир, който беше основан за наблюдаване на примирието в Ивицата Газа, но ще се разшири и до други конфликти по света, прие още редица държави като учредители, става ясно от акаунта на съвета в X. Сред тях е и България, въпреки че парламентът все още не е одобрил ратификацията на споразумението, а външният ни министър Георг Георгиев вече защитава позицията това се отложи за неопределено време.

Правителството в оставка беше остро разкритикувано заради действията си, когато на Световния икономически форум в Давос Росен Желязков застана до Доналд Тръмп, проруски настроения унгарски премиер Виктор Орбан и други лидери, подписвайки документа за присъединяване към Съвета за мир. Това се случи въпреки общия бойкот на Европейския съюз – само ние и Будапеща се озовахме в борда на Тръмп.

Останалите основополагащи членове са Аржентина, Армения, Азербайджан, Албания, Бахрейн, Беларус, Камбоджа, Ел Салвадор, Египет, Унгария, Индонезия, Йордания, Казахстан, Косово, Кувейт, Монголия, Мароко, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудитска Арабия, Турция, ОАЕ, Узбекистан, Виетнам.

