Богати на пребиотици и пробиотици храни

Според гастроентеролога д-р Саурабх Сети, балансираната диета, съчетаваща пробиотици, пребиотици и фибри, е ключът към здравословното черво.

Поддържането на здраво черво е от решаващо значение за цялостното благосъстояние. Един лесен начин да се осигури по-добро храносмилане е да се включат храни, богати на пребиотици и пробиотици, в диетата. Според гастроентеролога Саураб Сети, балансираната диета, съчетаваща пробиотици, пребиотици и фибри, е ключът към здраво черво. В публикация, споделена в Instagram, той изброява най-добрите хранителни източници на пребиотици и пробиотици. Той пише: „Шпаргалка за пребиотици и пробиотици на Gut Doctor. Нека разгледаме различните видове пребиотици и пробиотици и кои често срещани хранителни продукти ги съдържат естествено.“

Най-добрите хранителни източници на пребиотици и пробиотици за по-добро храносмилане

1. Гелообразуващ пребиотик

Гелообразуващите пребиотици са специфични видове разтворими фибри, които създават вискозен гел в храносмилателния тракт, което спомага за поддържане на здравето на червата и регулиране на храносмилането. Най-често се срещат в семената от чиа, гумата гуар и пектина.

2. Устойчиво нишесте

Резистентното нишесте е вид въглехидрат, който се съпротивлява на храносмилането в тънките черва и вместо това ферментира в дебелото черво. Често срещани хранителни източници са банани, плантани и сварени, а след това охладени картофи.

3. Богат на пектин пребиотик

Тези желиращи диетични фибри се намират в клетъчните стени на растенията и функционират като отличен пребиотик. Отлични естествени източници включват цитрусови кори и ябълки.

4. Богати на бета-глюкан разтворими фибри

Тези фибри са високо ценени заради способността си да образуват гелообразни вещества в храносмилателния тракт, което забавя усвояването на хранителните вещества и подпомага метаболитното здраве. Някои основни източници са овесът, ечемикът и гъбите.

5. Пребиотик, поддържащ бутират

Тези хранителни фибри подхранват специфични „бутирогени“ бактерии в дебелото черво. Те се срещат главно в нахута, корена от цикория, йерусалимския артишок и лука.

6. Разнообразни пробиотични щамове

Ползите от пробиотиците са силно специфични за щама, което означава, че различните щамове предлагат уникални предимства. Например, един щам може да помогне при диария, друг с контрол на холестерола, а трети с имунната функция. Най-често се среща в кефира, както и в пълнозърнести храни, включително зърнени храни, бобови растения, плодове и ферментирали продукти.

7. Ферментирал пробиотичен тласък

Ферментиралата пробиотична доза включва консумация на храни или добавки, богати на живи, полезни бактерии и дрожди, като кефир, кимчи и непастьоризирано кисело зеле. Тези продукти въвеждат разнообразни микроорганизми в чревния микробиом, подобрявайки храносмилането, усвояването на хранителни вещества и имунната функция.

8. Пробиотици, подпомагащи храносмилането

Пробиотиците, които подпомагат храносмилането, обикновено съдържат специфични щамове от родовете Lactobacillus и Bifidobacterium. Те помагат за балансиране на чревната флора, подобряват усвояването на хранителните вещества и облекчават често срещани проблеми като подуване на корема, газове, запек и диария. Често срещани хранителни източници са кисело зеле, кисело мляко, кефир и кимчи.