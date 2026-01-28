Любопитно:

28 януари 2026, 16:20 часа 212 прочитания 0 коментара
Черна гора може да остане без гориво

Черна гора рискува да се изправи пред недостиг на гориво поради протестите в региона и блокадата на адриатическото пристанище Бар от шофьори на камиони заради ограничителните правила за влизане в ЕС, които ги изправят пред депортиране за превишаване на ограниченията за посещение в Шенгенското пространство, пише албанският клон на Euronews. 

Пристанището Бар е най-голямата входна точка за внос на чуждестранни горива в Черна гора, която не разполага със собствен капацитет за рафиниране на петрол. В него се намират и най-големите депа за гориво в страната.

Черногорското правителство изпрати ден по-рано искане до всички петролни компании, опериращи в Черна гора, да предоставят ключови данни за наличните запаси, капацитети и прогнозния период на редовни доставки на петролни продукти, за да се даде възможност за навременно планиране и координиран отговор, допълва хърватската медия "Индекс". ОЩЕ: Продължава протестът на превозвачите от Западните Балкани

Протестите на превозвачите от Западните Балкани

Припомняме, че превозвачите от Западните Балкани блокираха тежкотоварния трафик на граничните пунктове на България със Сърбия и Северна Македония в нощта на 27 януари. Превозвачи от Сърбия, Северна Македония, Черна гора и Босна и Херцеговина настояват да отпадне ограничението за престой от 90 дни в рамките на 6 месеца на територията на Европейския съюз. Планира се протестните действия да продължат една седмица. ОЩЕ: Мицкоски е оптимист за протеста на превозвачите

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Западни Балкани Черна гора Горива протести на превозвачите
