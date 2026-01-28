Майкъла: Мразя две неща – Левски и юношите на Левски, но "сините" играят най-добрия футбол в България

Бившият футболист и директор на ЦСКА – Георги Илиев, даде интервю пред колегите от "Тема Спорт" по актуалните теми около "червените" и Левски. Майкъла заяви, че не му се е понравило как е играл тимът на Христо Янев в контролите. От друга страна, стилът, изповядван от възпитаниците на Хулио Веласкес, му прави най-голямо впечатление от всички отбори в България. Въпреки че мрази "сините", Илиев призна, че те играят най-добрия футбол у нас.

Майкъла: Не ми хареса как играе ЦСКА

„Лагерът не е да се постигат резултати, а да се подготвиш за първенството. Ако не ти вървят резултатите в контролите, ще ти вървят в официалните мачове. Като цяло обаче, от това, което видях, не ми хареса как играе ЦСКА. Трябва да се даде време на треньора да оправи стила на игра. Според мен ЦСКА ще започне сезона с две победи – срещу Арда за първенство и срещу ЦСКА 1948 за Купата.“, заяви Майкъла.

„Интересно е, че на Нова година бяхме на едно място с Наско Сираков. Аз съм на мнението, че това е годината на Левски, колкото и да не ми се иска. Юношите на ЦСКА мразим две неща – Левски и юношите на Левски, но не може да им се отрече, че играят най-добрия футбол в България. Лично на мен най-много ми допада стилът на Хулио Веласкес. Ако Левски не стане шампион тази година, не знам кога ще бъде. Ние (ЦСКА) ще си имаме нов дом скоро, така че и при нас скоро ще тръгнат нещата.“, каза още той.

ОЩЕ: Изпаднал от сметките на ЦСКА започна да впечатлява! Христо Янев трябва да внимава с новите... (ВИДЕО)