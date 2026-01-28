Любопитно:

Огромен Джокович! В повратен момент Ноле показа феърплей и даде точка на съперника (ВИДЕО)

Сръбската тенис легенда Новак Джокович показа изключителен феърплей в ключов момент от четвъртфиналния си двубой срещу Лоренцо Музети на Откритото първенство на Австралия. На Ноле бе присъдена точка в последния гейм на втория сет, в който впоследствие бе пробит. Той обаче отиде до съдията на стола и му призна, че е докоснал топката с върха на ракетата, заради което точката трябва да отиде на сметката на Музети.

Джокович поправи съдията и даде точка на Музети, а после загуби сета

Ситуацията се разви при 5-3 гейма в полза на Музети във втория сет, когато Джокович сервираше за оставане в частта. Той поведе с 30:15, а при последвалото разиграване принуди Музети да излезе на мрежата. Италианецът успя да вдигне топката над мрежата, но тя излезе в аут. Съдията на стола не видя контакт между ракетата на Джокович и топката, но сърбинът отиде при него и му призна, че е имало докосване.

Новак Джокович

Така вместо да поведе с 40:15, Джокович даде точката на съперника, за да се стигне до равенство 30:30. Впоследствие Ноле стигна до геймбол, но допусна да бъде изравнен, а след това пък Музети на два пъти стигна до брейкбол, за да успее от втория опит да направи пробив и да поведе с 2-0 сета. Феърплеят на Джокович се върна в третия сет, когато извади късмет с контузия на Музети, който се отказа от мача и прати сърбина на полуфинал срещу Яник Синер.

