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Вижте листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" за парламентарните избори на 27 октомври в 16 МИР - Пловдив-град

25 септември 2024, 09:30 часа • 280 прочитания
Вижте листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" за парламентарните избори на 27 октомври в 16 МИР - Пловдив-град

Представяме ви листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" в 16 МИР - Пловдив-град за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 27 октомври:

  1. Асен Васков Василев
  2. Стою Теодоров Стоев
  3. Катя Максимова Панева
  4. Манол Костадинов Пейков
  5. Христо Йорданов Даскалов
  6. Петър Жечев Радевски
  7. Владимир Бонов Славенски
  8. Веселина Стефанова Александрова
  9. Оханес Хачик Паникян
  10. Искра Огнянова Василева
  11. Светлан Алексеев Илиев
  12. Чило Людмилов Попов
  13. Георги Веселинов Иванов
  14. Костадин Георгиев Гвоздев
  15. Николай Георгиев Георгиев
  16. Борислав Петров Матеев
  17. Златко Атанасов Босаков
  18. Величка Славчева Анадъмска
  19. Йоно Денев Чепилски
  20. Дилиян Илчев Манолов
  21. Петър Славеев Петков
  22. Тодор Костадинов Костадинов
  23. Гергана Иванова Станкова
  24. Веселка Петрова Христамян

Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
листи предсрочни парламентарни избори 2024
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