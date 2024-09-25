Вижте листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" за парламентарните избори на 27 октомври в 16 МИР - Пловдив-град

Представяме ви листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" в 16 МИР - Пловдив-град за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 27 октомври:
- Асен Васков Василев
- Стою Теодоров Стоев
- Катя Максимова Панева
- Манол Костадинов Пейков
- Христо Йорданов Даскалов
- Петър Жечев Радевски
- Владимир Бонов Славенски
- Веселина Стефанова Александрова
- Оханес Хачик Паникян
- Искра Огнянова Василева
- Светлан Алексеев Илиев
- Чило Людмилов Попов
- Георги Веселинов Иванов
- Костадин Георгиев Гвоздев
- Николай Георгиев Георгиев
- Борислав Петров Матеев
- Златко Атанасов Босаков
- Величка Славчева Анадъмска
- Йоно Денев Чепилски
- Дилиян Илчев Манолов
- Петър Славеев Петков
- Тодор Костадинов Костадинов
- Гергана Иванова Станкова
- Веселка Петрова Христамян
Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.