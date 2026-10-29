Барселона е готова да се раздели с един от ключовите си бранители

Барселона е готова да разгледа оферти за френския защитник Жул Кунде, съобщава журналистът Матео Морето. Каталунците вече не смятат 27-годишния бранител за недосегаем и са склонни да обсъдят раздяла с него при достатъчно изгодно финансово предложение. Ръководството на испанския гранд не настоява за продажбата на Кунде на всяка цена, но е отворено към подобна възможност. Това поставя бъдещето на френския национал под въпрос и може да привлече вниманието на няколко европейски клуба.

Барселона премахна недосегаемия статут на Жул Кунде

Сред най-сериозно заинтересованите от ситуацията е Челси. Лондончани следят развитието около защитника и проучват финансовите условия, при които евентуален трансфер би могъл да бъде осъществен. Интересът на английския клуб не е нов. През лятото на 2022 г. Кунде също беше сред основните трансферни цели на Челси, но в крайна сметка избра да продължи кариерата си в Барселона.

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През настоящия сезон френският защитник има осем участия за Барселона във всички турнири, в които е отбелязал един гол и е записал една асистенция. Пазарната стойност на Кунде се оценява на около 55 милиона евро. Предстои да стане ясно дали Челси ще предприеме конкретни действия за привличането на французина и дали Барселона ще получи предложение, което да я убеди да се раздели с един от защитниците си.

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