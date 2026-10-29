Войната в Украйна:

Барселона е готова да се раздели с един от ключовите си бранители

29 октомври 2026, 19:48 часа 368 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Барселона е готова да се раздели с един от ключовите си бранители

Барселона е готова да разгледа оферти за френския защитник Жул Кунде, съобщава журналистът Матео Морето. Каталунците вече не смятат 27-годишния бранител за недосегаем и са склонни да обсъдят раздяла с него при достатъчно изгодно финансово предложение. Ръководството на испанския гранд не настоява за продажбата на Кунде на всяка цена, но е отворено към подобна възможност. Това поставя бъдещето на френския национал под въпрос и може да привлече вниманието на няколко европейски клуба.

Барселона премахна недосегаемия статут на Жул Кунде

Сред най-сериозно заинтересованите от ситуацията е Челси. Лондончани следят развитието около защитника и проучват финансовите условия, при които евентуален трансфер би могъл да бъде осъществен. Интересът на английския клуб не е нов. През лятото на 2022 г. Кунде също беше сред основните трансферни цели на Челси, но в крайна сметка избра да продължи кариерата си в Барселона.

Още: Легендарен капитан на Барселона разкри защо Роналдиньо напусна "Камп Ноу"

Жул Кунде

През настоящия сезон френският защитник има осем участия за Барселона във всички турнири, в които е отбелязал един гол и е записал една асистенция. Пазарната стойност на Кунде се оценява на около 55 милиона евро. Предстои да стане ясно дали Челси ще предприеме конкретни действия за привличането на французина и дали Барселона ще получи предложение, което да я убеди да се раздели с един от защитниците си.

Още: Барселона продава звезда при едно условие: Грандове от Англия и Германия се навъртат около него

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Барселона Жул Кунде
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес