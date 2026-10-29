Виктор Орбан е мафиотски бос, не може да е начело на ООН: Петер Мадяр

ООН не са престъпна организация и не бива да бъдат ръководена от "мафиотски бос". Това каза днес унгарският министър-председател Петер Мадяр, цитиран от агенция МТИ. Коментарът му бе в отговор на въпрос за появилата се информация, че САЩ ще предложат бившия премиер Виктор Орбан за следващ генерален секретар на организацията.

"Един Орбан" би бил отлично начало за всеки, който иска да съсипе ООН, каза още Мадяр. Той добави, че въпреки всичките й недостатъци не смята ООН за престъпна организация и че не е редно тя да бъде ръководена от мафиот, трима бивши високопоставени служители от чието правителство вече са арестувани.

Припомняме, че според появилата се информация в медиите замисълът е Виктор Орбан да бъде издигнат като консенсусен кандидат, подкрепен едновременно от САЩ, Русия и Китай. Това обаче вероятно би се сблъскало с огромна съпротива в рамките на Европейския съюз и с правото на вето на страни като Великобритания и Франция.

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