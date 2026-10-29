Прогноза за времето - 30 октомври 2026 г. (петък)

На 30 октомври 2026 г. ще бъде почти тихо, в Източна България със слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, а максималните – между 11° и 16°. В София минималната температура ще бъде около 7°, а максималната – около 11°. В планините ще бъде предимно облачно, на много места с валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, по високите части – от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 3°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 26 октомври-1 ноември 2026 г.

Облачно над Черноморието

По Черноморието ще бъде предимно облачно, на отделни места, главно по южното крайбрежие, със слаби валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 14°-15°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Продължителност на деня: 10 ч. и 24 мин. Луната в София залязва в 12 ч. и 06 мин. и изгрява в 20 ч. и 46 мин. Фаза на Луната: четири дни след пълнолуние.

Месечна прогноза за времето за ноември 2026 г.