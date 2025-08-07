Зам.-кмет на Пловдив посрещна ученици от побратимения японски град Окаяма

Зам.-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов посрещна ученици от град Окаяма, които са в Пловдив в рамките на ежегодната програма за ученически обмен с побратимения японски град. „Много се радвам, че Пловдив и Окаяма продължават да развиват топли приятелски отношения чрез редица съвместни инициативи вече 53 години. Един такъв проект, който показва своята устойчивост във времето, е програмата за ученически обмен между нашите два града. Тя започна през 2017 г. и се радвам, че заедно с екипа на ЕГ „Иван Вазов“, имах възможността да допринеса за първия обмен, когато посрещнахме първите деца от Окаяма“, заяви заместник-кметът Пламен Панов.

Той подчерта, че общинската програма е чудесен начин да се изградят силни връзки между българските и японските ученици, които след това да бъдат предадени на следващите поколения.

Тази година ЕГ „Иван Вазов“ посреща осем японски ученици, които ще прекарат няколко дни в Пловдив, опознавайки българската култура, език и традиции.

На срещата присъстваха още директорът на ЕГ „Иван Вазов“ Вихра Ерамян, преподавателят по български език и литература Елена Вързилова, както и представители на Международния отдел на Община Окаяма.

„Тази програма е много важна за нас. Тя е невероятен шанс за нашите деца да се запознаят с японската култура, защото тя няма еквивалент, но в същото време и ние имаме възможност да представим нашия град и култура, които са уникални“, обясни Вихра Ерамян.

Представителите на Международния отдел на Община Окаяма също споделиха впечатления от първите си дни в Пловдив.

„Пристигнахме едва вчера, но вече успяхме да се разходим по вашата Главна улица. Срещата с тези останки от различни епохи беше изключително интересна за нас и разбрахме защо Пловдив е най-старият жив град в Европа. Посетихме и квартал „Капана“ и останахме впечатлени от уличното изкуство.“

През следващата година предстои ученици от Пловдив да посетят побратимения японски град.