Започна обновяването на две ключови улици в Пловдив

Започна обновяването на вътрешнокварталните улици „Славянска“ в район „Източен“ и „Генерал Колев“ в район „Западен“ в Пловдив, съобщи кметът Костадин Димитров. Ремонтът на ул. „Славянска“ обхваща зоната от ул. „Лев Толстой“ до бул. „Източен“.

По време на реконструкцията ще се изградят водопровод и канализация, улични ревизионни и дъждоприемни шахти, тротоари и улично осветление, ще се монтират нови пожарни хидранти. Предстои и подмяна на съществуващата стара настилка с нова асфалтобетонова. В проекта има специална част, която касае озеленяването и включва изграждане на поливна система и засаждане на нови дървесни видове.

Рехабилитацията на ул. „Генерал Колев“ обхваща участъка от бул. „Пещерско шосе“ до ул. „Димитър Страшимиров“. По време на ремонта, съвместно с „ВиК - Пловдив“, ще се извърши подмяна на водопровода и канализацията. Проектът включва премахване на старата паважна настилка и полагане на нова асфалтобетонова, изграждане на тротоари, обособяване на паркоместа и монтаж на ново улично осветление.

И двата обекта са финансирани от държавния бюджет по капиталовите разходи за инвестиционната програма на общините. И на двете улици е въведена временна организация на движение.