20 000 лева отгоре за 3 месеца. Или 30 000? Димитър Главчев с обяснения за премиите в Сметната палата

Да, председателят на Сметната палата е получил 113 257 лева премии през 2024 година. Но не всички съм ги получил аз – аз съм взел 24 280 лева, защото не бях председател през цялата 2024 година. Тези пари съм ги дарил, ще разберете за какво. Това заяви сегашният председател на Сметната палата Димитър Главчев, който беше и служебен премиер, зае и поста външен министър миналата година. Бонусът му в Сметната палата през 2024 година е за първото тримесечие, останалите пари от 113-те хиляди лева ги е взела Горица Грънчарова-Кожарева. А Главчев каза пред bTV, че не взел и стотинка премия, докато е бил служебен премиер и служебен външен министър.

Премии, бонуси

По думите на Главчев, в Сметната палата през 2024 година раздавали по до 3 заплати отгоре като премии и то за най-големите шефове. За мениджърите на ниво оперативно управление на служители бонусите били до 2,5 заплати. А за редовите служите – най-много 1,5 заплати премия.

Като се върнах пак начело на Сметната палата, спрях тази практика за 3 заплати, уверява Главчев. По думите му, сега се вземали бонуси от най-много 2 заплати и то всички в палатата – но за шефовете това са около 20 000 лева отгоре. Главчев обаче увери, че работи за следната формула – премии за най-големите шефове от максимум една заплата, а по-големи за редовите служители. Всички тези премии са не годишно, а на тримесчие при сегашната схема за "финансово окуражаване" на работата – и не стана ясно кой в крайна сметка трябва да вземе крайното решение, трябва ли му на Главчев разрешение от друг орган или това са само вътрешни правила. От казаното от него остана впечатлението, че размерът на бонусите е по-скоро въпрос на вътрешни правила, но в България действа и Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, така че изглежда не всичко зависи само от вътрешна уговорка или поне не би трябвало.

И още – на въпрос откъде идват парите за бонуси, Главчев отговори следното - икономия от незаети бройки длъжности. Тези бройки обаче не били фиктивни, а действително нужни, само че нямало кой да работи на тези длъжности.

