4 американски самолета се връщат в България: С или без тях военният министър вижда рискове (ВИДЕО)

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви пред медиите в парламента, че четири от американските самолети на летище "Васил Левски" са отлетели, но те ще се върнат и общата бройка на самолетите ще бъде 14. Министърът вижда рискове за сигурността с или без самолети, но не и пряка заплаха за държавата вследствие на тяхното присъствие у нас.

"Винаги има рискове, но пряка заплаха за страната към момента няма. Преди да разпишем наново решението на Министерски съвет направихме анализ и оценка на ситуацията", каза още Стоянов.

Припомняме, че наскоро правителството на Румен Радев реши самолетите цистерни на американските Военновъздушни сили, разположени на Летище "Васил Левски" в София да бъдат премахнати от 1 юли. ОЩЕ: Журналист: Въпросът с визите беше добър пиар от Радев, защото скри друг проблем - самолетите на летището в София

Какво е предназнечението на самолетите?

Министърът на отбраната Димитър Стоянов поясни, че нотата, която е дошла от американската страна е за тренировъчни полети.

"Лично мое мнение е, че е за логистично осигуряване на действията на американската армия", смята още военният министър.

Той обаче не вижда причина да се създава напрежение между България и Съединените щати. ОЩЕ: "Да си намерят други локации": Радев премахва американските самолети от летище Софи