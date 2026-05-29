"Да си намерят други локации": Радев премахва американските самолети от летище София

29 май 2026, 10:37 часа 2045 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Самолетите цистерни на американските Военно-въздушни сили, разположени на Летище "Васил Левски" в София, ще бъдат премахнати от 1 юли. Това стана ясно от думите на премиерът Румен Радев преди началото на заседанието на правителството в петък. По думите му от администрацията на американския президент Доналд Тръмп не са отговорили положително по въпроса с отпадането на визите за български граждани отвъд океана, поради което кабинетът Радев няма да остави американските самолети да престояват повече на летището ни.

"При разговора ми с президента на САЩ поисках отпадане на визите за българските граждани. До момента нямаме положителен отговор. Напълно разбирам необходимостта от време. Но ние също имаме своите приоритети и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София. Днес ще приемем решение, с което удължаваме престоя до края на месец юни с цел нашите съюзници да препланират своите дейности и да намерят други локации", обяви още министър-председателят.

Припомняме, че на 20 май Радев обяви, че самолетите пребивават на летище "Васил Левски" с решение на кабинета "Желязков" до края на май. "Очаквам американската страна да поиска удължаване на този срок", каза Радев тогава и подчерта, че освен разговора си с Тръмп е обсъдил същия въпрос и с министъра на войната Пийт Хегсет.

Иначе още през март служебният министър на отбраната Атанас Запрянов заяви, че разположените самолети са изцяло логистични и не могат да нанасят удари. По думите му става въпрос за военнотранспортни машини от типа C-17 и C-130, използвани за прехвърляне на техника и поддръжка на операции, а не за бойни действия. По непотвърдена информация към днешна дата става въпрос за поне 6 самолета.

В средата на април американски самолети бяха забелязани и на летището във Варна. От Министерство на отбраната на България тогава обясниха, че кацанията са част от предварително планирани дейности по техническо обслужване и презареждане, извършвани на база дипломатически разрешения и в пълно съответствие със закона. От ведомството подчертаха, че подобни операции са рутинни за държава член на НАТО и не са свързани с военни действия срещу Иран. Законът позволява България да приема ограничен брой съюзнически самолети и личен състав като част от ангажиментите по колективната отбрана.

Ивайло Илиев
