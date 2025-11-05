8 партии в парламента сезират ЦИК за депутата от "Величие": Ивелин Михайлов може да се окаже извън НС

Осем от девет партии в 51-ото Народно събрание ще подготвят писмо до Централната избирателна комисия (ЦИК), ск което ще сезират специализирания орган за евентуален документен проблем с депутата от "Величие" Мария Илиева. Казусът възникна след сигнал, който от партия МЕЧ огласиха миналата седмица, в който се казва, че Илиева не е подписала своята декларация за регистрация в парламентарните избори, стана ясно от брифинг Радостин Василев. Ивелин Михайлов може да се окаже, че е извън парламента, тъй като лидерът на МЕЧ твърди, че може той също да не е подписал своята декларация преди изборите.

"Изключително сериозен казус, парламентарните групи вече са запознати с него", каза Василев.

"Величие" и 51-ия парламент

Помним, че през март Конституционният съд се пренареди парламентарно представените сили, като вкара "Величие" в парламента след като обяви за незаконен избора на 16 депутати. След влизането на "Величие" те събираха доста крехко мнозинство от 121 депутати, но рязко АПС решиха да оттеглят подкрепата си. Последваха пет вота на недоверие. С изключение на един - всички бяха внесени от прокремълските партии в парламента. Те обаче не минаха, тъй като подкрепа за кабинета даде "ДПС - Ново начало" на Делян Пеевски, а през октомври Борисов и Пеевски се разбраха за подкрепата на правителството.

Снимка: БГНЕС

Казусът "Исторически парк"

След като миналата седмица Василев огласи два случая на измамени около "Исторически парк" и "Величие", той отбеляза ,че дейността на на парка засега остава на заден план.

"Ако няма реакции на институциите, ще предложим създаването на комисия, ще получим подкрепа от страна на останалите партии", добави още Василев.