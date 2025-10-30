Идва конституционна криза заради депутат на "Величие": Твърдение на Радостин Василев (ВИДЕО)

Групата на "Величие" може да се разпадне в парламента, а страната да изпадне в конституционна криза, заради депутата от партията на Ивелин Михайлов Мария Илиева", твърди лидерът на МЕЧ Радостин Василев по време на брифинг в парламента. Той се позовава на сигнал на Григор Здравков от легия "Антимафия", в който се твърди, че на последните избори за парламент Мария Илиева не е попълнила изискуемата декларация за регистрация на кандидатската листа на "Величие" в 16-ти МИР Пловдив град и 23-ти МИР В София, а тя е фалшифицирана от друг депутат от партията Стиляна Бобчева.

Така според Василев може да се окаже, че тези, които бяха вкарани от Конституционния съд в парламента, тези, които той първи е защитил и които са борци за свобода и за истинност, са незаконосъобразно група.

Помним, че през март Конституционният съд се пренареди парламентарно представените сили, като вкара "Величие" в парламента след като обяви за незаконен избора на 16 депутати. След влизането на "Величие" те събираха доста крехко мнозинство от 121 депутати, но рязко АПС решиха да оттеглят подкрепата си. Последваха пет вота на недоверие. С изключение на един - всички бяха внесени от прокремълските партии в парламента. Те обаче не минаха, тъй като подкрепа за кабинета даде "ДПС - Ново начало" на Делян Пеевски, а през октомври Борисов и Пеевски се разбраха за подкрепата на правителството.

"Ако твърденията в сигнала са истина - означава, че парламентарната група на "Величие" има депутат, който е незаконосъобразно в този парламент, парламентарна група на "Величие" с 9 депутати не може да има. Този депутат е получавал заплата повече от половин година незаконосъобразно, участвал е в комисия незаконосъобразно, приемал е решения - незаконосъобразно", каза Василев.

Проверката на МЕЧ

Междувременно от МЕЧ са направили предварителна експертиза на подписите на Мария Илиева чрез сравнителен анализ между проекти на решения, подписани от нея и въпросната декларация.

"Това не е почеркът и подписът на Мария Илиева", посочи Василев.

Според него обаче е спорно и дали следващият в листата ще заеме тази позиция. "Ако се установи, че тя не е попълвала такава декларация, моят отговор е - не", смята лидерът на МЕЧ. ОЩЕ: Гравитиращите към Путин в парламента измислиха как да свалят правителството

Субсидията на "Величие" се разходва нецелесъобразно

МЕЧ представиха и още един сигнал от легия "Антимафия", в който твърди, че има данни в Сметна палата от годишния финансов отчет на "Величие", че средствата се разходват нецелесъобразно във фирми, свързани с Ивелин Михайлов, но не под пряк негов контрол.

"Става въпрос, че г-жа Албена Пекова, която е председател ан партията, не я управлява нреално, подписва финансови документи", каза Василев, като уточни, че в сигнала се твърди, че тя също е жертва. Радостин Василев заговори за чадър над "Величие" от страна на Сметната палата в лицето на Димитър Главчев.

Според него пирамидата от Исторически парк се е пренесла в парламента и става дума за огромна измама, свързана с покриване на част от задължения, дългове, измамени хора с парите на данъкоплатците. ОЩЕ: Прокуратурата разглежда всеки един казус като нещо, което може да бъде използвано по политически начин

Измамените хора: Опит за самоубийство и епилепсия

От МЕЧ бяха поканили две от жертвите на "Величие", като едната е била жертва на сина на Красимира Катинчарова. Тя имала кратка връзка с него, той я убедил да изтегли кредит от 100 хил. лв. и да правят бизнес, след което изчезнал, не покривал вноските, а от време на време й пускал 200 лв. превод с основание "За спокойствие".

Междувременно момичето, станало жертва на измамата, е искало да се самоубие, защото се налагало да работи на 2 места.

"Никой не може да обвинява изманения, че е измамен. В България финансовата култура е доста ниска, особено в хора, които живеят заедно, ти да търсиш договор между тях, то е като да търсиш предварителен договор за брак", каза още Радостин Василев.

Втората жертва е мъж от Добрич, който се върнал в България да инвестира и бил измамен от "Тогедър", като след това пак не му връщат парите и той получава епилепсия и мозъчен кръвоизлив. Обещанието към него било, че като влязат в парламента, ще започнат да връщат пари. ОЩЕ: "Исторически парк": дружествата около Ивелин Михайлов са натрупали запори за милиони левове