Спорт:

"Ако не беше Сталин, нямаше да има модерна българска държава": Думи на Слави Василев зазвучаха на нов глас (ВИДЕО)

16 август 2026, 18:11 часа 1430 прочитания 3 коментара
Снимка: БГНЕС
"Ако не беше Сталин, нямаше да има модерна българска държава": Думи на Слави Василев зазвучаха на нов глас (ВИДЕО)

Любопитен спомен от социалните мрежи е на път да създаде ново политическо напрежение срещу "Прогресивна България" и отново с адресат депутата от партията Слави Василев. В свое интервю от 20 август 2023 г. в качеството си на политически анализатор и в компанията на друг обществен наблюдател Георги Харизанов, понастоящем депутата на Радев коментира:

"Ако не беше Червената армия през Втората световна война и Сталин лично да се ангажира България да не бъде разпарчетосана, нямаше да има модерна българска държава. Това е исторически факт. Не защото и аз съм много голям любител на Червената армия, а защото има неща, които човек не бива да отрича", каза Василев пред тогава водещия на bTV Румен Скрински, който сега е продуцент на Студио Actualno.

По неизвестна до този момент причина думите на Василев отново станаха популярни в социалните мрежи и се споделят лавинообразно както от страници за политическа сатира, така и от общественици, журналисти, наблюдатели и граждани.

Още: "Костадине, спри да говориш глупости" и "Г-н Василев, ще обясня как искахте да сте депутат от "Възраждане": Спор в мрежите

В своя реплика пък Георги Харизанов също оспори историческата теза на Василев.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Как България се изроди от парламентарна в премиерска република? Историческа справка

Какво казва историята?

Според историка Александър Стоянов от гледна точка на историята на България "Сталин е редом до Баязид I и Василий II - екзекуторите на българщината". В своя гневна публикация в социалните мрежи той разкритикува думите на Слави Василев и подчерта, че "неуморния стремеж на русофоните да представят "бащата на народите" като закрилник на България са почти толкова неадекватни, колкото политическата програма на ПБ". И още от публикацията му:

"Сталин е безчовечно животно, отговорно за финансовия колапс на България през 1947 г., геноцида над Таврическите българи, както и за унищожаването на социалния, духовен и икономически елит на България в периода 1944-1946 г. В едно друго време, предателските слова на Слави, Румен и прочие политически планктон, щяха заслужено да се третират като държавна измяна".

Още: СССР изпратил много интелектуалци в далечни ГУЛАГ. Десетилетия по-късно тези райони са по-проспериращи

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Сталин Слави Василев Александър Стоянов Прогресивна България
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес