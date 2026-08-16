"Ако не беше Сталин, нямаше да има модерна българска държава": Думи на Слави Василев зазвучаха на нов глас (ВИДЕО)

Любопитен спомен от социалните мрежи е на път да създаде ново политическо напрежение срещу "Прогресивна България" и отново с адресат депутата от партията Слави Василев. В свое интервю от 20 август 2023 г. в качеството си на политически анализатор и в компанията на друг обществен наблюдател Георги Харизанов, понастоящем депутата на Радев коментира:

"Ако не беше Червената армия през Втората световна война и Сталин лично да се ангажира България да не бъде разпарчетосана, нямаше да има модерна българска държава. Това е исторически факт. Не защото и аз съм много голям любител на Червената армия, а защото има неща, които човек не бива да отрича", каза Василев пред тогава водещия на bTV Румен Скрински, който сега е продуцент на Студио Actualno.

По неизвестна до този момент причина думите на Василев отново станаха популярни в социалните мрежи и се споделят лавинообразно както от страници за политическа сатира, така и от общественици, журналисти, наблюдатели и граждани.

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В своя реплика пък Георги Харизанов също оспори историческата теза на Василев.

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Какво казва историята?

Според историка Александър Стоянов от гледна точка на историята на България "Сталин е редом до Баязид I и Василий II - екзекуторите на българщината". В своя гневна публикация в социалните мрежи той разкритикува думите на Слави Василев и подчерта, че "неуморния стремеж на русофоните да представят "бащата на народите" като закрилник на България са почти толкова неадекватни, колкото политическата програма на ПБ". И още от публикацията му:

"Сталин е безчовечно животно, отговорно за финансовия колапс на България през 1947 г., геноцида над Таврическите българи, както и за унищожаването на социалния, духовен и икономически елит на България в периода 1944-1946 г. В едно друго време, предателските слова на Слави, Румен и прочие политически планктон, щяха заслужено да се третират като държавна измяна".

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