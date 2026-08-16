Незабравими любовни истории на чаша вино: Вирна Лизи и Франко Пеши (идилия, продължила 53 години)

Кои са най-вълнуващите, драматични и красиви любовни истории на известните личности? И какво по-хубаво от това да прочетем за тях на чаша вино в уютната неделна вечер? Actualno.com ще ви разказва за изпепеляваща страст или тиха, истинска обич, устояла на бурите на времето и славата. Налейте в чашата отбрано, ароматно вино, забавете ритъма на вечерта и се потопете в една истинска легенда.



Една от наистина забележителните любовни истории в киното е тази на Вирна Пиерализи, една от най-красивите и популярни италиански актриси на XX век. Вирна Лизи, както я наричат всички, прави зашеметяваща кариера, която я отвежда от Италия до Холивуд, където снима с Джак Лемън, Франк Синатра и Тони Къртис.

Лизи е носителка на шест награди "Сребърна лента", четири "Давид на Донатело", награда за най-добра женска роля на филмовия фестивал в Кан, награда "Сезар" за най-добра поддържаща актриса и много други. Лизи е сред актрисите, прославили италианското кино, наред със София Лорен, Клаудия Кардинале, Валентина Кортезе, Ана Маняни. Професионалната й кариера започва на 14 години и продължава без прекъсване до нейната смърт. Партнира си с Ален Делон във филма "Черното лале", а един от главозамайващите й успехи е в "Как да убиете жена си", където играе с Джак Лемън.

Но зад бляскавата ѝ кариера стои една изключителна любовна история – тази с Франко Пеши, за когото Лизи се омъжва едва на 23 години и с когото остава до края на живота му. Двамата имат син – Корадо. Лизи неведнъж поставя семейството си над кариерата и дори прави професионални избори, които в онзи момент са изглеждали като отказ от възможността да стане една от големите холивудски звезди.

Снимка: Колаж от кадри от филма "Как да убиете жена си" на филмовото студио United Artists / YouTube/HD Retro Trailers

Снимка: Getty Images

Началото на любовта им

Вирна Лизи и Франко Пеши се запознават в края на 50-те години, когато тя вече започва да се утвърждава като актриса. По това време Лизи играе в театралната постановка "La romagnola". Именно там Франко Пеши я вижда за първи път и веднага е запленен. Двамата имат общ познат, който го представя на актрисата в гримьорната. Франко e срамежлив и много внимателен и обсипва актрисата с огромни букети от червени рози. Но не цветята я спечелват, а малкото пуделче, което й подарява. "Започнахме да излизаме и повече не се разделихме", разказва по-късно Лизи.

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Любовта им трябвало да преодолее и семейството ѝ

Връзката им не е съвсем безпроблемна, тъй като Вирна има строг и консервативен баща, който не й позволява до самата сватба да остане насаме с Франко, затова на срещите им тя винаги е придружавана от сестра си и брат си.

Франко обаче не се отказва и в крайна сметка успява да спечели не само Вирна, но и семейството ѝ.

Сватбата

На 25 април 1960 г. Вирна Лизи и Франко Пеши се женят в църквата Сан Чезарео ин Палатио в Рим. Тя е само на 23 години.

Пеши е архитект и строителен предприемач, човек с добро обществено положение, който по-късно става известен и с връзката си с футбола – в управлението е на италианския футболен клуб "Рома".

След сватбата Лизи обявява, че ще се оттегли от киното, за да се посвети на семейството. Това решение обаче се оказва краткотрайно. Само около година по-късно тя отново започва да работи – и по думите на биографите й именно Франко я насърчава да се върне към професията.

Вирна Лизи и Франко Пеши. Снимка: принтскрийн/YouTube/Rai

Синът им Корадо

През 1962 г. се ражда единственият им син – Корадо Пеши. С появата му семейството се превръща в абсолютен приоритет за Лизи. Тя продължава да работи, но винаги подчертава, че не иска славата да определя живота ѝ. По-късно Корадо ще разказва за родителите си като за изключително близки, съвършената спойка, две половини от едно цяло – двамата били постоянно заедно и силно привързани един към друг.

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Вирна Лизи и Холивуд – любовта срещу кариерата

Тук любовната история с Франко Пеши се преплита с един от най-интересните моменти в кариерата на Лизи. През 60-те години тя е международна звезда, често сравнявана с Мерилин Монро. Холивуд вижда в нея новата голяма европейска красавица.

Но американската филмова индустрия иска да използва преди всичко красотата ѝ, Лизи се противопоставя. Тя не иска да бъде превърната в поредната изкусителна блондинка и секссимвол. "Холивуд ми предложи да бъда кукла, но аз отказах. Предпочетох да бъда човек. Не искам да бъда най-красивата. Искам да бъда най-истинската. Никога не съм искала да бъда просто украса в нечий филм", казва тя.

Снимка: Getty Images

През 1968 г. на Лизи е предложена главната роля в "Barbarella" на френския режисьор Роже Вадим. Днес филмът е култов, но за Лизи той представлява точно типа роля, от който тя иска да избяга – персонаж, в който почти единственият фокус е върху физическата ѝ красота. Уморена от рамките, в които я поставят, тя отказва и в крайна сметка ролята получава Джейн Фонда.

И причината за отказа й не е само професионална. Самата Лизи по-късно обяснява, че животът в Холивуд не й допада. Договорите са изключително ограничаващи, снимките я държат далеч от дома и тя не може свободно да пътува до Рим, за да вижда съпруга си и малкия си син. Тя не иска да принуждава и Франко постоянно да пътува между Рим и Лос Анджелис, за да бъде с нея.

Други мъже я преследват, но тя остава вярна

Лизи е една от най-желаните жени по онова време в европейското и американското кино. Сред мъжете, запленени от нея, е и Франк Синатра. Тя обаче остава вярна на своя Франко.

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През 2014 г., вече след смъртта на съпруга си, тя дава интервю за Il Fatto Quotidiano. Когато разговорът стига до Франко, актрисата го описва така: "Максимумът, който една жена може да желае от един мъж". И изброява неговите качества - сериозност, чувство за хумор и щедрост. Когато започва да говори за него, емоциите я завладяват и тя признава, че й е трудно да разказва, защото постоянно мисли за него.

Това интервю е дадено само няколко месеца преди собствената ѝ смърт и показва колко силно тя продължава да преживява загубата.

За разлика от много звездни бракове от епохата, техният не се превръща в постоянен медиен спектакъл. Лизи е изключително дискретна по отношение на личния си живот и това прави историята им още по-впечатляваща.

Вирна Лизи през 2010 г. на 74-годишна възраст. Снимка: Getty Images

Смъртта на Франко

Франко Пеши умира през септември 2013 г. на 79 години. Лизи го преживява много тежко. В некролога му пише само няколко думи: "Колко много те обичах. Вече ми липсваш. Завинаги. Вирна." Както споделя и синът им, чувствата между родителите му били толкова силни, че след смъртта на баща му майка му трудно можела дори да говори за него.

Вирна Лизи умира само около година по-късно, на 18 декември 2014 г.

Всяка голяма любов оставя следа, която времето не може да заличи. Следващата незабравима романтична история Actualno.com ще ви разкаже отново в неделя вечер.