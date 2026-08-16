Страхотни грации! Два медала за българския ансамбъл от Световното по художествена гимнастика

Българският ансамбъл по художествена гимнастика донесе трети медал на страната ни от Световното първенство във Франкфурт, Германия. Отборът ни в състав Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Рая Божилова и Емилия Обретенова завоюва бронзов медал в надпреварата с пет топки. Родните грации получиха трета по сила оценка в този финал - 28.400 точки (13.500 за трудност, 7.100 за изпълнение, 7.800 за артистичност).

Два бронза за българския ансамбъл във Франкфурт

Ансамбълът на Бразилия завоюва историческа първа световна титла. Южноамериканският отбор заслужи златото с оценка 29.450 точки (13.800, 7.600, 8.050). На второто стъпало от подиума се качиха грациите от Китай, които получиха 28.900 точки (13.500, 7.300, 8.100) за изпълнението си с пет топки. Украйна остана на крачка от третото място - само на 0.100 точки от българския ансамбъл. Миналогодишният шампион Испания е пети, а рускините останаха шести.

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Това е трети медал за България от шампионата във Франкфурт. Първо страната ни се поздрави с отличие в индивидуалната надпревара. Стилияна Николова изигра четирите си композиции отлично и заслужи сребърния медал в многобоя. Благодарение на силното ѝ представяне, както и добрите оценки на Ева Брезалиева и ансамбъла в пресявките, България завърши на второто място в отборното състезание. Неделният ден продължава с другия финал при ансамблите и четирите финала на отделните уреди при индивидуалистките.

Още един бронз за ансамбъла

Малко по-късно ансамбълът ни завоюва още един бронзов медал на смесеното съчетание с три обръча и два чифта бухалки. Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова изиграха уверено композицията си и получиха оценка от 28.750 точки (13.600 за трудност, 7.350 за изпълнение и 7.800 за артистичност). Отборът на Бразилия триумфира с 29.450 точки, а Испания се поздрави със сребърните медали с 29.050 точки.

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