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Стая в 5-звезден хотел е 170 евро: "Евровизия" вече е в продажба от най-големият английски туроператор

16 август 2026, 17:03 часа 776 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Бургас
Стая в 5-звезден хотел е 170 евро: "Евровизия" вече е в продажба от най-големият английски туроператор

"Най-големият английски туроператор вече продава от 7 летища във Великобритания нощувки за Евровизия у нас. Петзвездните хотели се движат от цена от 170 евро за стая за двама души. Това са договорени отдавна цени." Това обясни Румен Драганов пред bTV. Директорът на Института за анализи в туризма каза, че Бургас е бил избран заради това, че има 400 000 легла на разположение, докато в София са 65 000. Очакванията са за конкурса у нас да пристигнат 40 000 души.

От Слънчев бряг коментира хотелиерът Румен Мончев, който потвърди големия интерес, предимно от чужденци. "Призовавам българите да побързат, защото и при нас е като при авиокомпаниите - цените поскъпват. Малко сме притеснени да не се изложим пред чужденците както обикновено, но мисля, че ще се справим. Много сме радостни и въодушевени", каза още хотелиерът.

Той обясни как и защо растат цените: "Цените нарастват на пазарен принцип, на всеки 20-25 резервации качваме нагоре с 3-4 процента. Колегите ме съветвам да не бързам да продавам, защото според тях ще стане чудо като в Швейцария и Австрия, където цените удариха много високо. Но дайте да караме нормално. Тези 3-4 дни трябва да покрият голяма част от разходите, защото ние след това и преди тези 3-4 дни на Евровизия няма да имаме други клиенти, а персоналът и останалите разходи ще си вървят".

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"Големите платформи често публикуват глупости, работят с алгоритми. Тези апартаменти с много високите цени всъщност не работят изобщо, цената е такава, именно за да не се резервира", обясни Мончев.

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"Това е търговски трик, който не е специално за Евровизия. Например - човек си прави ремонт, но за да не излезе от алгоритъма на платформата, слага висока цена и изкуственият го държи и го показва. Човекът си върши работата и никой не го притеснява с резервации", добави хотелиерът.

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По думите на Румен Драганов не може да има спекулации в цените, защото конкуренцията на легловата база е много голяма. Категоричен е, че няма да има проблем и с организацията на летището, което ще поеме очаквания голям трафик в седмицата на Евровизия през май догодина.

"И София става, и Бургас става", категоричен е Драганов, но според него спекулацията в столицата с цените на нощувките щяла да бъде много по-голяма заради по-малкото легла. Изборът на Бургас е изключително важно събитие за Бургас, където са направени много инвестиции в развитието на града и инфраструктурата, каза Драганов. Това щяло да даде тласък на целия туризъм в България.

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Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Редактор
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