Църковен празник на 17 август: Защо на този ден НЕ бива да се ходи на гробището?

В православния календар на 17 август е празникът на Свети великомъченик Мирон и Преп. Атанасий Хамакиотис. Ето какви са традициите, обичаите и забраните на този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 17 август

Свети Мирон е бил свещеник в град Ахая, Гърция. Той произхожда от благочестиво, знатно християнско семейство. Имал добра репутация на кротък, състрадателен пастир, ревностен в служението си на Бога и щедър към бедните.

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По време на управлението на римския император Деций (средата на III век, ок. 249–251 г.) християните са били преследвани особено жестоко. Градът, където служил Мирон, бил управляван от жестокия гонител Сабин. По време на един от римските празници, когато обичайно се принасяли жертви на езически богове, Сабин нахлул в храма, за да принуди християните да се покланят на идоли.

Свети Мирон открито се противопоставил на подобно безчестие и смело упрекнал Сабина за жестокост и отстъпничество. След това свети Мирон е арестуван и подложен на жестоки мъчения. В крайна сметка е екзекутиран, вероятно чрез обезглавяване.

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Преп. Атанасий Хамакиотис, чието рождено име е Георгиос Хамакиотис, е роден в планинското село Калаврита. На 15-годишна възраст става послушник в манастир, а седем години по-късно, след завършване на семинарията, е постриган за монах с името Атанасий.

На 25-годишна възраст е ръкоположен за йеродякон. През 1921 г. е ръкоположен за йеромонах. От 1931 г. служи в различни църкви в Атина. През 1936 г. е назначен за ректор на църквата „Панагия Неракиотиса“ в Маруси, която благодарение на плодотворната дейност на отец Атанасий става известна в цяла Атика.

Последните четири години от живота си монахът е живял в малкия манастир Панагия Фанеромени, който самият той е построил в Атика. Той умира на 17 август 1967 г., след което е погребан в манастира. Мощите, килията и личните му вещи остават там и днес. На 16 ноември 2023 г. той е канонизиран с единодушно решение на Светия синод на Константинополската патриаршия.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 17 август

Ако на 17 август е ветровито, есента ще бъде бурна, а зимата снежна. Спокойно време на този ден вещае меката есен. Ако сутринта има мъгла, времето ще бъде хубаво.

Какво не бива да правите днес? Предците ни са вярвали, че на 17 август душите на мъртвите празнуват. Затова според народните вярвания, посещението на гробища на този ден не се препоръчвало, за да не се обезпокоят починалите.

Какво можете правите утре? Една от важните традиции на 17 август е била да се прави добро на най-нуждаещите се - да се подкрепят вдовици, да се прегръщат сираци и да се помага на изоставените. Хората вярвали, че всяко добро дело, извършено на този ден, ще бъде върнато стократно.

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