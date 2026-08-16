25 години по-късно! България има световна шампионка в художествената гимнастика

Българската грация Стилияна Николова може да се нарече световна шампионка, след като триумфира във финала на бухалки на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Възпитаничката на Валентина Иванова получи най-висока оценка за отлично изиграната си композиция. Тя събра 30.150 точки, от които 13.400 за трудност, 8.400 за изпълнение и 8.350 за артистичност. Това е първи златен медал за България от 2001 година насам и успеха на Симона Пейчева.

Страхотна Стилияна Николова се окичи със злато във Франкфурт

Николова излезе първа на килима, представи се отлично и не изпусна лидерската позиция до самия край на финала. Със сребърния медал се окичи украинката Таисия Онофрийчук, която получи оценка от 30.050 точки. Със същия актив бронзът отиде при Мария Борисова, която се състезава с неутрален статут. Рускинята остана трета заради по-ниската оценка за изпълнение.

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Стили остана 7-а на обръч

Часове по-рано българката не успя да представи съчетанието си с обръч по най-добрия начин о завърши на 7-о място. Тя получи общо 28.050 точки - 11.800 за трудност, 8.150 за артистичност и 8.100 за изпълнение. Украинката Таисия Онофрийчук грабна титлата на този уред с 30.700 точки. Среброто отиде при защитаващата титлата си София Рафаели от Италия, която събра 30.500 точки. Трета остана шампионката от многобоя Даря Варфоломеев с 30.400 точки.

Сребро на лента

Малко след като спечели златото на бухалки, Николова прибави още едно отличие към колекцията си. Родната грация завоюва среброто във финала на лента с оценка от 30.450 точки (13.500 трудност, 8.500 изпълнение, 8.450 артистичност). Варфоломеев триумфира с 30.500 точки, а третото място бе за рускинята Мария Борисова с 29.900.

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