Антон Кутев: Най-важна е правосъдната реформа, без нея нищо друго не може да се направи

„Чака ни много работа след обявяването на програмата, но главното е, че тя залага всички ключови неща, за които говорехме. Започваме от съдебната реформа“. Това заяви в предаването „Лице в лице“ по bTV Антон Кутев от „Прогресивна България“. „За мен важно е, че вътре имаше детайли, които са търсени от българското общество – например концесиите. Заявката в тази програма е да увеличим цените на концесиите, така че те да достигнат до реални европейски равнища и българското общество да печели повече“, посочи Кутев. „Не по-лесна тема е хазартът. Идеята е да се ограничи както рекламата, така и използването на хазарт, защото това се превръща в огромен проблем за обществото“, обясни още той.

По думите му обаче това не са ключовите теми. Големите теми са социалното подпомагане, развитието на икономиката и съдебната система. „Не само ние, но и много политически сили, поставят в центъра на всички реформи правосъдната, защото без нея нищо друго не може да се направи. В този смисъл не са необходими преговори. Това, което трябва да направим, са чисти решения. Убеден съм, че всички, които са „за“ реални промени, би трябвало да я подкрепят“, коментира Кутев.

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Според него ще има различна подкрепа за различни точки в съдебната реформа. „Ние сме длъжни да подготвим възможните законови варианти. За нас е много важно съдебната реформа да мине по законовия път и да създаде трайна промяна“, посочи Антон Кутев.

Той обясни, че три са целите на съдебната реформа. „Да видим какво стана в миналото и да изясним къде отидоха милиардите, които изчезнаха през последните години. Второ – това да направи такива правила, че сегашните министри и депутати да бъдат поставени под съответната заплаха, включително тези, които са на власт в момента. И трето – да го направим така, че в бъдеще да не може да се върне обратното“, каза Антон Кутев.

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Той заяви, че и при него идват всякакви хора. „Винаги съм казвал, че основното нещо, което различава един политик от друг, е прагът на гнусливост. Като депутат съм длъжен да говоря с всички. Това, че си говорил с някого, не значи, че тръгваш натам. За мен е много важен е прагът на гнусливост – докъде може да стигнеш. Има хора, на които може да помогнеш. Има бизнеси, на които може да помогнеш. В същото време ми е ясно, че има много хора, които работят за своите интереси и пречат на всичко останало“, заяви Кутев.

Относно бюджета отново три са приоритетите на "Прогресивна България" – финансовата стабилност, социалните плащания и развитието на икономиката. „Умението на финансовото министерство е да направи тези три неща не за сметка на едното от тях“, уточни той.

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Относно предстоящите президентски избори и думите на Бойко Борисов, че „Прогресивна България“ „се прилепя към Илияна Йотова“, Антон Кутев коментира, че е несериозно. „Това са на Борисов лакърдиите. Илияна Йотова е изключително подготвен политик и е минала през много неща. Тя е многократно по-подготвена от кандидатите на Борисов – дори от тези, които спечелиха, както беше Росен Плевнелиев“, заяви Кутев.