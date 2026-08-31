Кабинетът "Радев":

Ливърпул взриви трансферния пазар! "Анфийлд" има новата си голяма звезда след Салах

31 август 2026, 16:33 часа 779 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Ливърпул взриви трансферния пазар! "Анфийлд" има новата си голяма звезда след Салах

20-кратният шампион на Англия Ливърпул официално финализира един от най-гръмките трансфери в историята, след като привлече френския национал Брадли Баркола от Пари Сен Жермен. 23-годишният нападател премина медицинските прегледи, подписа дългосрочен договор и вече е футболист на "червените". Сделката слага край на продължилите седмици преговори между двата клуба и превръща французина в едно от най-сериозните оръжия в новата атака на Ливърпул.

Ливърпул официално обяви трансфера на Брадли Баркола

Ливърпул не обяви официално финансовите параметри, но според британските медии трансферът е на стойност до 123 милиона паунда – около 106 милиона гарантирани плюс още 17 милиона под формата на бонуси. Така Баркола се превръща във втория най-скъп трансфер в историята на клуба, след Александър Исак, както и в петия най-скъп трансфер в историята на футбола, като пред него са само трансферите на Неймар, Килиан Мбапе и Усман Дембеле.

Още: Задава се неочаквана раздяла в Ливърпул - от "Анфийлд" ще се борят с Байерн Мюнхен за заместника му

Брадли Баркола

Французинът ще носи №29 на "Анфийлд" - същия номер, с който играеше в Пари Сен Жермен. Баркола пристига в Ливърпул след три сезона в Париж, в които спечели две Шампионски лиги, както и общо 13 трофея. Той има 39 гола и 37 асистенции в 152 мача за парижани според профила на клуба.

Трансферът е особено важен за Ливърпул след напускането на Мохамед Салах. Баркола е най-силен по левия фланг, но може да действа и отдясно и в центъра на атаката. "Много съм горд, че ще играя за Ливърпул. Много съм щастлив", заяви Баркола пред клубния сайт. Баркола е четвъртото ново попълнение на Ливърпул през това лято.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Грандиозен трансфер по оста Ливърпул - Ман Сити: мърсисайдци продават звезда за 85 млн. паунда

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ливърпул ПСЖ Летен трансферен прозорец Брадли Баркола
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес