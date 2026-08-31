Ливърпул взриви трансферния пазар! "Анфийлд" има новата си голяма звезда след Салах

20-кратният шампион на Англия Ливърпул официално финализира един от най-гръмките трансфери в историята, след като привлече френския национал Брадли Баркола от Пари Сен Жермен. 23-годишният нападател премина медицинските прегледи, подписа дългосрочен договор и вече е футболист на "червените". Сделката слага край на продължилите седмици преговори между двата клуба и превръща французина в едно от най-сериозните оръжия в новата атака на Ливърпул.

Ливърпул официално обяви трансфера на Брадли Баркола

Ливърпул не обяви официално финансовите параметри, но според британските медии трансферът е на стойност до 123 милиона паунда – около 106 милиона гарантирани плюс още 17 милиона под формата на бонуси. Така Баркола се превръща във втория най-скъп трансфер в историята на клуба, след Александър Исак, както и в петия най-скъп трансфер в историята на футбола, като пред него са само трансферите на Неймар, Килиан Мбапе и Усман Дембеле.

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Французинът ще носи №29 на "Анфийлд" - същия номер, с който играеше в Пари Сен Жермен. Баркола пристига в Ливърпул след три сезона в Париж, в които спечели две Шампионски лиги, както и общо 13 трофея. Той има 39 гола и 37 асистенции в 152 мача за парижани според профила на клуба.

Трансферът е особено важен за Ливърпул след напускането на Мохамед Салах. Баркола е най-силен по левия фланг, но може да действа и отдясно и в центъра на атаката. "Много съм горд, че ще играя за Ливърпул. Много съм щастлив", заяви Баркола пред клубния сайт. Баркола е четвъртото ново попълнение на Ливърпул през това лято.

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