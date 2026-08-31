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Полиглотът със 7 езика, който описа похода на Панайот Хитов и Левски: Неразказаната история на Иван Кършовски

31 август 2026, 19:25 часа 649 прочитания 0 коментара
Снимка: Wikipedia
Полиглотът със 7 езика, който описа похода на Панайот Хитов и Левски: Неразказаната история на Иван Кършовски

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Иван Кършовски е български революционер, книжовник, учител, журналист и общественик. Той е сред най-близките съратници на Георги Раковски и Васил Левски и принадлежи към поколението революционери, които поставят основите на организираното българско националноосвободително движение.

Кратки биографични данни

Иван Попхристов Кършовски е роден на 12 август 1839 г. в град Елена в семейството на свещеника Христо Кършовски. Семейството е известно с просветната и патриотичната си дейност. 

Образованието си получава в прочутата Еленска даскалоливница, едно от най-престижните български училища през Възраждането, а след това учи и в Свищов. Още млад започва работа като учител в родния си град, а по-късно преподава и в Елхово и Хаджиоглу Пазарджик (днешен Добрич).

Срещата с Георги Раковски

Още по време на Кримската война Георги Раковски нееднократно посещава дома на семейство Кършовски в Елена. Именно тогава между двамата се заражда приятелство, което по-късно оказва огромно влияние върху революционната дейност на Иван Кършовски.

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Той участва във въстанието на капитан Дядо Никола, в Първата българска легия през 1862 г. в Белград, където е ранен; по-късно учителства в Добруджа, а след това емигрира във Влашко и участва в подготовката на българските чети.

Приятелството с Васил Левски

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В Първата българска легия Кършовски се сближава с Апостола. Двамата остават близки съратници години наред. 

През 1867 г. Иван Кършовски е главен писар в четата на Панайот Хитов, където Левски е знаменосец. Именно той води прочутия дневник на четата, който представлява един от най-ценните исторически извори за похода.

По-късно и Кършовски, и Левски постъпват във Втората българска легия през 1868 г., а Кършовски отбелязва това в дневника си така: "Кършовски и дякона Васил Левский влязнаха в Легията за насърчение на младите Българчета".

Снимка: Wikipedia

БРЦК

След установяването си във Влашко Кършовски става един от съоснователите на Българския революционен централен комитет (БРЦК) през 1869 г. Той поддържа постоянна връзка с Левски. Използва псевдонима Узун Муратоглу.

Кореспонденция с Левски 

До наши дни са запазени писма както от Васил Левски, така и от Христо Ботев, адресирани до Иван Кършовски. 

Особено известно е писмото на Левски от 20 юни 1871 г., съдържащо знаменитите думи: "За отечеството работим, байо, кажи ти моите и аз твоите кривици, па да се поправим...". Левски го написва след като възникват разногласия между него и част от българската емиграция в Румъния. По това време Левски вече изгражда Вътрешната революционна организация в България и е убеден, че освобождението трябва да бъде подготвено отвътре чрез мрежа от тайни комитети, а не чрез отделни чети и инициативи на емигрантите. Иван Кършовски му е писал преди това писмо, в което очевидно отправя критики към действията на Апостола.

Полиглот и книжовник

Иван Кършовски е сред най-образованите български революционери на своето време. Владее седем езика - турски, гръцки, руски, сръбски, румънски, немски и френски.

Освен революционер той е и уважаван публицист и журналист.

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По време на Руско-турската война редактира румънските вестници "Vulturul" ("Орел") и "Independența Națională" ("Национална независимост").

След Освобождението редактира и българските издания "Струма", "Вардар", "Юнак".

Иван Кършовски (вляво), войводата Панайот Хитов и четникът Иван Зерделийски (вдясно), Белград, 1868 г. Снимка: Wikipedia

След Освобождението

След 1878 г. Кършовски работи като съдия, адвокат, публицист. Член е на Либералната партия. 

През 1881 г. се установява окончателно в София.

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Написва и издава книгите "Нова българска Света гора. Бузлуджа" (1898), "Неразбранщина" (1899), "Румъно-българско скарвание и истинските му причини" (1900, три книги).

Семейство

По време на емиграцията във Влашко се жени за румънката Мандика Димитреску, която му ражда шест деца: Борис, Крум, Боян, Александър, Райна и Анка. Неговият внук Преслав Кършовски е известен живописец и график, основател и дългогодишен секретар на Съюза на дружествата на художниците в България. Неговата праправнучка е Кристалина Георгиева, управляващ директор на Международния валутен фонд - тя е потомка на най-малката му дъщеря Анка. Потомка на Иван Кършовски е и известната журналистка и международен кореспондент Даниела Кънева по линия на сина му Крум.

Иван Кършовски умира на 1 март 1914 г. в София, след повече от половин век обществена, революционна, публицистична и политическа дейност.

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българи революционери Невъзпятите герои авторски Иван Кършовски
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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