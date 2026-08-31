Изходящ трансфер на "Герена": Левски се раздели със защитник

Левски официално преотстъпи защитника Стипе Вуликич на Септември София. Хърватинът ще прекара в столичния клуб под наем до края на 2026 година, след като през настоящия сезон не успя да се утвърди в състава на Хулио Веласкес. Решението идва в момент, в който "сините" продължават да оптимизират състава си преди затварянето на трансферния прозорец, като това може да освободи място за нов играч.

Левски преотстъпи Стипе Вуликич на Септември

Вуликич пристигна на "Герена" през февруари тази година от Сампдория и подписа договор с Левски до края на 2028 година. Преди това 25-годишният хърватин е носил екипите на Солин, Хърватски Драговоляц, Перуджа и Модена. За представителния тим на Левски Вуликич има пет официални мача. Дебютът му бе на 9 март при домакинската победа с 1:0 над Локомотив Пловдив.

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Периодът му в София бе прекъснат и от сериозна контузия. През април защитникът получи фрактура на петата метатарзална кост и претърпя операция, при която травмата бе фиксирана със специален винт.

Сега Вуликич ще има възможност да натрупа игрови минути в Септември и да се върне в Левски с по-голям опит. За "сините" ходът освобождава място в защитата и дава възможност на клуба да продължи с пренареждането на състава си. Договорът за наем е до края на 2026 година, като Левски пожела на хърватина здраве и успехи в новото му предизвикателство.

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