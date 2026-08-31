Стартира ремонт на Отделението по нервни болести в МБАЛ-Елин Пелин

Тази седмица започнаха ремонтните дейности в Отделението по нервни болести на МБАЛ – Елин Пелин ЕООД, както и по тавана и осветлението в коридора на втория етаж на болницата. Ремонтът се реализира със съдействието на Община Елин Пелин и е част от последователните усилия за подобряване на материалната база на лечебното заведение и условията за пациентите и медицинските екипи.

Към момента са демонтирани съществуващите осветителни тела в коридора и помещенията на отделението и е започнала подготовката за следващите ремонтни дейности.

Предстои цялостно обновяване на Отделението по нервни болести, както и подобряване на общите пространства на втория етаж чрез ремонт на тавана и изграждане на ново осветление.

Снимките показват началото. Ще ви показваме и следващите етапи от ремонта, за да проследим заедно промяната до неговото завършване.

Защото добрата медицинска грижа има нужда и от достойни условия.