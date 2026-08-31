Престижно: Български гранд преговаря за хърватски национал и медалист от Мондиала

Българският гранд Лудогорец е започнал преговори за привличането на хърватския вратар Иво Гърбич от Шефилд Юнайтед, съобщава британският журналист Пит О'Рурк. 30-годишният страж е с впечатляваща визитка, включваща два мача за националния отбор на Хърватия и бронзов медал от Световното първенство в Катар през 2022 г.

Лудогорец преговаря за хърватския вратар Иво Гърбич

Гърбич е собственост на Шефилд Юнайтед от януари 2024 г., когато английският клуб го привлече от Атлетико Мадрид. За "остриетата" той има 11 официални мача, а през последните два сезона бе преотстъпван в Турция. Първо пази за Чайкур Ризеспор, където записа 22 срещи, а през миналия сезон бе титуляр във Фатих Карагюмрюк с 32 двубоя.

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Преди периода си в Англия хърватинът играе за Атлетико, като има 12 мача за мадридчани, а през сезон 2021/22 прекарва година под наем в Лил и записва 21 участия. Ако трансферът в Разград бъде финализиран, Гърбич ще стане вторият футболист, който преминава от Шефилд Юнайтед в Лудогорец това лято след Михаил Полендаков, привлечен под наем.

Евентуалното пристигане на хърватина ще доведе и до промяна в конкуренцията под рамката на "орлите". Според появилите се информации един от настоящите вратари на Лудогорец - Серджио Падт или Хендрик Бонман - може да напусне клуба. Падт загуби титулярното си място, докато младият Александър Панайотов остава трета опция.

Гърбич е висок 195 сантиметра, а договорът му с Шефилд Юнайтед е до лятото на 2027 г.

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