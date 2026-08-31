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МФ: Бюджетът е на дефицит от 2,2 млрд. евро към края на юли

31 август 2026, 18:57 часа 162 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
МФ: Бюджетът е на дефицит от 2,2 млрд. евро към края на юли

Приходите по консолидираната фискална програма (КФП) към юли 2026 г. възлизат на 26 347,4 млн. евро, което представлява 53,1% от годишните разчети. Постъпленията нарастват с 11,2%, или 2 644,9 млн. евро, спрямо същия период на 2025 г., съобщиха от МФ. 

Данъчно-осигурителните приходи се увеличават номинално с 9,1% – с 1 753 млн. евро. Неданъчните приходи са по-ниски с 443,6 млн. евро, основно заради по-ниските постъпления от дивиденти от държавни предприятия през 2026 г. Причината е внесеният междинен дивидент през 2025 г. Приходите от помощи и дарения пък нарастват с 1 335,5 млн. евро.

Данъчните приходи достигат 21 млрд. евро

Данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски, са в размер на 21 076,4 млн. евро, или 54,8% от разчетените за годината. Те формират 80% от общите постъпления по КФП за периода.

Неданъчните приходи възлизат на 3 083,8 млн. евро, което представлява 53,3% от годишните разчети. Спрямо същия период на 2025 г. те намаляват с 443,6 млн. евро, или 12,6%.

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Тези приходи включват основно държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, концесии, продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Над 2,1 млрд. евро са приходите от помощи и дарения

Приходите от помощи и дарения, основно постъпления по програмите и фондовете на Европейския съюз, са 2 187,2 млн. евро.

През юли от Европейската комисия е постъпило плащане по четвъртото искане от Плана за възстановяване и устойчивост в размер на 896,1 млн. евро.

Разходите надхвърлят 28,5 млрд. евро

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Разходите по КФП, включително вноската на България в бюджета на ЕС, към юли 2026 г. са 28 548,8 млн. евро, или 50,3% от годишните разчети. За сравнение, към юли 2025 г. разходите са били 25 890,1 млн. евро.

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Най-съществен ръст се отчита при социалните и здравноосигурителните плащания, включително пенсиите, както и при разходите за персонал и капиталовите разходи.

Сред основните причини за увеличението са индексацията на пенсиите по швейцарското правило от 1 юли 2025 г. и 1 юли 2026 г., увеличението на минималната работна заплата от януари 2026 г., както и допълнителното увеличение на възнагражденията с размера на натрупаната инфлация за 2025 г., считано от януари 2026 г.

Значителен ръст има и при капиталовите разходи, свързан с изпълнението на инвестициите и проектите по Общинската инвестиционна програма и Националния план за възстановяване и устойчивост.

Лихвените плащания също растат

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Нелихвените разходи са 27 237,4 млн. евро, което е 50,2% от годишния разчет и ръст от 2 332,2 млн. евро, или 9,4%, спрямо юли 2025 г. Текущите нелихвени разходи възлизат на 24 125,2 млн. евро, а капиталовите разходи, включително нетният прираст на държавния резерв, са 3 093,6 млн. евро.

Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 18,7 млн. евро.

Лихвените плащания са 649,7 млн. евро, което представлява 61,3% от планираните за годината. Спрямо същия период на 2025 г. те са се увеличили с 261,7 млн. евро.

Фискалният резерв е над 8,5 млрд. евро

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма към юли 2026 г. е отрицателно в размер на 2 201,4 млн. евро, което представлява 1,8% от прогнозния БВП. Размерът на фискалния резерв към 31 юли 2026 г. е 8 525,7 млн. евро.

От тях 8 039,9 млн. евро са депозити на фискалния резерв в БНБ и банки, а 485,8 млн. евро са вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

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Данните за изпълнението на КФП към 31 юли 2026 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в категория "Статистика“. Публикуван е и информационен бюлетин с анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

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Бюджет бюджетен дефицит Министерство на финансите финанси
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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