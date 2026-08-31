Световният шампион не остави никакви шансове на България и нанесе съкрушителна загуба на Европейското

Женският национален отбор на България приключи участието си на Европейското първенство по волейбол. "Лъвиците" отстъпиха с 0:3 (18:25, 13:25, 13:25) срещу световния и олимпийски шампион Италия. 1/8-финалният двубой се изигра в Бърно. Тимът ни, воден от Марчело Абонданца, бе напълно надигран в рамките на 67 минути. За Италия предстои среща с победителя от двойката Чехия - Швеция в 1/4-финалите на шампионата на Стария континент.

България приключи участието си на ЕвроВолей 2026

Селекционерът Марчело Абонданца започна със стартов състав: Лора Славчева, Ива Дудова, Александра Миланова, Цветелина Илиева, Елена Коларова, Мария Кривошийска и либерото Мила Пашкулева. Като резерви в хода на срещата се включиха Жана Тодорова, Боряна Ангелова, Моника Кръстева, Микаела Стоянова, Кая Николова и Маргарита Гунчева. След началните разигравания българките имаха малка преднина от 7:6, но след това "адзурите" направиха обрат до 13:11 и 17:14 и по-късно поведоха с 1:0 след 25:18 с директна точка от начален удар на Екатерина Антропова.

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Вторият гейм започна с превъзходство в полза на тима, воден от легендарния Хулио Веласко. Италия взе непреодолим аванс при 10:5 и след това 20:10, за да направи резултата 2:0 с 25:13 след още едно успешно нападение на Антропова. Третата част започна с аванс за Италия от 8:4, а по-късно се стигна и до 18:10. Крайното 25:13 дойде при атака на Сара Фар. Така "лъвиците" приключиха участието си на шампионата. Най-резултатна за България бе Александра Миланова с 12 точки. Ива Дудова добави още 6. Екатерина Антропова се отличи с 18 пункта в полза на "адзурите". / БТА

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