Иван Христанов: 48 000 евро струват билбордовете ми за предизборната кампания, сам ги платих

Билбордовете ми струват 48 000 евро. Сам плащам за тях. Това каза в предаването „Лице в лице“ по bTV Иван Христанов, кандидат за президент. „В изследване в началото на август хората подредиха доверието си по отношение на мен на второ място от всички политически лидери в България. Това беше една от основните причини да се ангажирам с президентското състезание, за да не подведем очакванията на хората“, посочи той. Христанов сподели, че до седмица ще обяви кандидата си за вицепрезидент.

„По отношение на моите доходи, както и на финансирането на цялата кампания, бих искал да споделя, че аз съм вероятно един от най-проверяваните кандидати за президент в това състезание“, обясни Христанов.

По думите му са му направени проверки от КПКОНПИ, от НАП - тя е започнала преди 3 месеца. „Моята имотна декларация е публична от 2021 година насам. Така че по отношение на мен и на доходите ми, и на личното ми имуществено състояние няма загадка“. „Аз финансирам една голяма част от кампанията си лично. За останалата част, разбира се, помагат дарители. Те помагат в предкампанията, но най-вече помагат в самата кампания, когато вече има обявени сметки и другите механизми са вече въведени“, посочи той.

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Христанов сподели, че сам плаща за билбордовете си. „Струват 48 000 евро“. „Аз ясно виждам образа на своя избирател. Това е жената, която в момента влиза в магазина и е шокирана от цените, това е човекът, който в град Лъки очаква да затворят една от двете останали мини и той да остане безработен, това е семейството, което е решило на инат да остане в България, но сега почва да си мисли. Това са хората, които искат да имат държава в държавата и да има справедливост“, коментира той.

„Това, че има силни кандидатури, е най-добрата новина - вече са обявени няколко такива. И много искам всички да са силни, защото през тези 35 години избирахме малко нагласени президенти“, допълни той.

Според него само силното състезание може да даде силен президент на България. „Вероятно Бойко Борисов разполага с данни относно успеха на Илияна Йотова. Нашите данни показват, че ще има много оспорвана битка и нашето място в нея е достойно. Не е сигурен нито балотажът, нито след балотажа“, посочи той.

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„Това, което трябва да се знае за Таки и Ами, е че президентската институция е информирана за тях от службите през последните 15 години. И това, което аз намирам за притеснително, е, че влизаха отровни плодове и зеленчуци и ни тровеха децата и нас самите. Влизаше дрогата, влизаха мигрантите в камионите на положителна температура. Ние нито веднъж не видяхме президент, който да излезе, да застане на страната на народа и да каже: „Там имаме много голям проблем. И изисквам той да бъде решен“, посочи Христанов.

Според него президентът не може да реши този проблем, но той може да изрази волята на народа да бъде решен. „Той има право на обръщение към парламента и към правителството. Той има право да информира обществото за сериозните проблеми. Той има право да свика КСНС“.

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„Първото най-важно нещо е да не изпадаме в изолация, защото не е рядко и това се е случило в ивицата Газа. Ние виждаме подкрепа по отношение на едната и на другата страна, но вече немалко европейски държави заявиха, че там става въпрос и за геноцид“, коментира той.

Според него България не трябва да се притеснява и да каже: „Да, има проблем между двете страни, но и от 1-2 години насам си върви откровен геноцид от страна на Израел“. „По отношение на Украйна там най-важното нещо е да бъде постигнат мир. Ние трябва да си дадем сметка, че този мир може да бъде постигнат само между две страни – Украйна и Русия“, посочи Христанов.

„Очевидно, така както вървят нещата, той ще бъде постигнат посредством посредничеството на САЩ. Виждаме активните усилия на президента Доналд Тръмп, на Германия, Франция и Великобритания. Нашият стремеж трябва да бъде за постигане на траен и справедлив мир“, коментира той.