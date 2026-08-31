Божидар Божанов: Борисов атакува Гюров още преди кандидатурата му да е станала факт

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов определи евентуалната кандидатура на Андрей Гюров за президент като „добра новина“ и заяви, че формацията му оценява високо работата му като служебен премиер и политическия му потенциал. „Не е тайна, че ние от „Да, България“ одобряваме сериозно неговата работа като служебен премиер, гарантирането на честни избори, както и неговия политически потенциал“, заяви Божанов.

По думите му предстои в кратки срокове да бъдат свикани партийните органи, които да вземат официално решение за подкрепа на кандидатурата. „Надявам се господин Гюров да бъде, и съм сигурен, че ще бъде, достоен кандидат, който да представлява проевропейските, свободните и демократични десни избиратели“, каза още той.

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Божанов коментира и реакциите на ГЕРБ и Бойко Борисов към евентуалната номинация. „Това, което чуваме, са опити кандидатурата на Андрей Гюров да бъде атакувана още преди тя да е станала факт. Това намираме за безотговорно“, заяви Божанов.

Според него политическите партии не трябва да се опитват да определят предварително поведението на избирателите при евентуален балотаж. „Не бива да очакваме, че избирателите са крепостни селяни, на които една партийна централа казва: вие сега отивате да гласувате там или там. Смятам, че проевропейските, десни и свободни демократични избиратели ще припознаят кандидатурата“, каза Божанов.

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Той отправи и остри критики към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. „ГЕРБ през последните години се утвърдиха като партия, която олицетворява модела на завладяната държава“, заяви Божанов.

По думите му Борисов не трябва да използва политическата система и собствените си избиратели като инструмент в предизборната битка. „По-добре да остави избирателите да изберат сами, да не ги натоварва със своите интриги и с внушенията, че президентските избори са предизвестени. Нека избирателите вземат това решение. Те са разумни, отговорни и ще вземат най-доброто решение“, каза още Божидар Божанов.

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