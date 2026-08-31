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Милиони, скъпи къщи и стотици хиляди доходи: Шефовете на регулаторите забогатяват

31 август 2026, 20:30 часа 238 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС, колаж: Actualno.com/ ChatGPT
Милиони, скъпи къщи и стотици хиляди доходи: Шефовете на регулаторите забогатяват

Новите имуществени декларации, публикувани през 2026 г., показват отново впечатляващо финансово състояние на ръководителите на ключови държавни органи. Сред тях има високи годишни доходи, стотици хиляди левове в банкови сметки, инвестиции, множество имоти и дори сделки за стотици хиляди евро.

В същото време в част от институциите има съществени промени в ръководствата. Най-видимата е в Комисията за финансов надзор, която от март 2025 г. се оглавява от Васил Големански, а в Комисията за защита на потребителите председател е Александър Колячев. В Сметната палата пък заместници на Димитър Главчев вече са Маргарита Николова и Силвия Къдрева. Още: Отборът "Боташ": Росен Христов с милионен дивидент и тлъста сметка, Владимир Малинов вземал по 14 хил. евро заплата

Гуверньорът на БНБ с къща за 725 000 евро

Най-впечатляващата нова придобивка е на управителя на БНБ Димитър Радев. Той и съпругата му Маргарита Радева са декларирали къща с двор в София, купена през 2025 г. за около 725 000 евро. Имотът е с разгъната застроена площ от 265 кв. м, а дворът е 1329 кв. м.

Семейството е посочило и 529 700 евро по банкови сметки. Радев има четири сметки, а съпругата му - три. Самият управител на БНБ е декларирал и близо 180 000 евро, вложени в инвестиционни и пенсионни фондове. Маргарита Радева от своя страна притежава 3559 акции на различни дружества, придобити за 111 371 лв., както и 100% от капитала на две компании.

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И доходите са сериозни. За 2025 г. Димитър Радев е посочил 463 547 лв. трудови доходи, към които се добавят още 195 660 лв. от Международния валутен фонд. Така общо декларираните му доходи достигат 659 207 лв. Съпругата му е декларирала още 130 104 лв. от различни източници.

Радев не е единственият високоплатен човек в ръководството на БНБ. Подуправителят Петър Чобанов е декларирал 529 834 лв. доходи. В банковите му сметки са посочени 786 478 лв., 13 340 евро и 332 долара - общо над 800 хил. лв. по ориентировъчна левова равностойност. Само за година банковите му средства са нараснали с 338 300 лв. Още: Слави Трифонов е натрупал още милиони и нови коли, Ивелин Михайлов с 6 къщи и 6 парцела за 126 хил. евро

Днес Управителният съвет на БНБ включва, освен Радев и Чобанов, подуправителите Карина Караиванова и Радослав Миленков. Караиванова беше избрана на поста през март 2026 г.

Карадимов чака почти 1 млн. евро

Сериозни суми има и при председателя на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов.

В декларацията му за 2025 г. са посочени 180 270 евро доходи. От тях около 50 хил. евро са от работата му като председател на КЗК за седем месеца, а други 85 хил. евро са от трудови отношения извън длъжността. Още: Сладко обезщетение заради отпуск и паричен спомен за знакова тераса: Имотите на бившия шеф на КОНПИ

Карадимов е декларирал и 190 000 евро в брой, както и 542 820 евро по банкови сметки, като 187 652 евро от тази сума са на съпругата му.

Но най-голямата цифра е друга - той има да получава около 1 млн. евро под формата на вземания, включително по договори за процесуално представителство и консултантска дейност. Отделно семейството е посочило задължения за 179 469 евро.

През 2025 г. Карадимов е купил и апартамент в София с площ 37 кв. м за 60 890 евро.

Заместникът му Радомир Чолаков е декларирал 203 062 лв. доходи. В последните му декларации фигурират шест имота, 86 000 евро в банкови сметки и 170 000 лв. налични средства, като кешът е посочен в по-ранната му декларация от 2025 г. Още: Доскорошен зам.-кмет милионер отново бие по богатство кметовете на големите градове

Друг член на КЗК - Жельо Бойчев - е декларирал 257 239 лв. доходи и 246 557 лв. в банкови сметки. Освен това е посочил 39 000 лв. вземания, 159 982 лв. задължения и 6500 евро в брой. Само банковите му средства са с 189 055 лв. повече спрямо предходната сравнима декларация.

В КФН също се трупат стотици хиляди

КФН вече се оглавява от Васил Големански, избран с шестгодишен мандат през март 2025 г. Заместници са Диана Йорданова, Деница Антонова и Пламен Данаилов.

Най-впечатляваща сред наличните нови декларации е тази на Диана Йорданова. За 2025 г. тя е декларирала 436 953 лв. доходи - с почти 198 хил. лв. повече от предходната сравнима декларация. Още: Директорите на болници: Знакова фигура отпадна от "клуба на милионерите", други трупат още богатство с бясна скорост

В банкови сметки Йорданова е посочила 148 186 лв., както и 5000 евро в брой. Тя има и вземания за 222 400 лв.

Заместник-председателят Пламен Данаилов е декларирал 286 374 лв. доходи. В банковите му сметки са посочени 256 748 лв., а задълженията му са 20 000 лв. Доходите му са се увеличили с 45 654 лв. спрямо предходната сравнима декларация.

Председателят на КФН Големански е на поста от март 2025 г., като преди това е бил изпълнителен директор на "Централен депозитар". Още: Милотинова е вписала 29 имота, Кошлуков с апартамент в Маями и интересни данни за сметка в долари

Новият шеф на КЗП

Мария Филипова вече не оглавява Комисията за защита на потребителите. Председател е Александър Колячев, който е встъпил в длъжност през септември 2025 г.

В първата си пълна годишна декларация Колячев е посочил 96 496 лв. доходи. По банковите му сметки има 56 000 евро в България и още 12 000 евро в чужбина. В предходната му декларация са били посочени 38 320 лв. в банка.

Така само по банковите сметки Колячев вече декларира средства за около 68 000 евро. Още: Парите на кабинета "Гюров": Иван Христанов си търси половин милион евро, друг бивш министър с инвестиция за 2 млн.

В Сметната палата също има сериозни суми

Димитър Главчев продължава да е председател на Сметната палата, а негови заместници са Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Главчев е декларирал 267 640 лв. доходи, което е увеличение с 64 414 лв. спрямо предходната сравнима декларация, когато е посочил 203 226 лв.

Заместник-председателят Маргарита Николова е декларирала 245 298 лв. доходи и 256 395 лв. в банкови сметки, плюс още 1000 евро. Само банковите й средства са нараснали с 198 395 лв. спрямо предходната сравнима декларация. Тя има и задължение от 10 000 евро.

На този фон прави впечатление, че новият състав на Сметната палата се формира именно в момент, когато институцията получава и нови правомощия по отношение на превенцията на корупцията и проверката на имуществените декларации. Още: Евродепутатите ни: Майдел и Йончева с по половин милион евро в сметките, други живеят само на заплата

Шефът на КРС също е сред високоплатените

В Комисията за регулиране на съобщенията председател остава Иван Димитров, а негов заместник е Кристина Хитрова. Това е актуалният състав на ръководството към 2026 г.

Димитров е сред добре платените ръководители на държавни регулатори. В публикуваните декларационни данни за предходния отчетен период е посочен годишен доход от около 209 хил. лв., което се равнява на над 17 хил. лв. месечно.

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Ивайло Анев
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