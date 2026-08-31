Божанов: ГЕРБ пречат на реализирането на алтернатива на Йотова

ГЕРБ започват да атакуват демократичния, прозападен и десен кандидат още преди той да се е обявил и по този начин да пречат на това да бъде реализирана алтернатива на Илияна Йотова. Това каза пред БНР съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов, заместник-председател на ПГ на "Демократична България".

И добави: "Ако ГЕРБ искат да има алтернатива на Йотова, трябва да позабравят това свое отношение".

Той определи като добра новина влизането на Андрей Гюров и Георги Кандев в президентската надпревара, "защото са силна кандидатска двойка". Още: "ПБ не може да подкрепи кандидат на БСП": Защо Йотова се явява с инициативен комитет?

"Демократичните и проевропейски избирателите на ГЕРБ ще имат за кого да гласуват и аз съм убеден, че г-н Гюров ще се обърне и към тях, защото това ще бъде разделението в тези избори. Концентрацията на власт в Румен Радев, който е отдал външната политика на Иво Христов, а вътрешната политика - на Копринков, иска да има трети мандат в президентството и така да има цялата власт. А тя, виждайки външната политика на Иво Христов, не е насочена към сърцето на Европа. Това ще бъде разделението на тези избори и добре е партиите, които в годините сме участвали в някакви престрелки, да направим крачка назад и да оставим гражданите да направят своя избор, без да им се бъркаме и да им посочваме кой е добър и кой е лош. Затова смятам, че не е особено отговорно това, което правят от ГЕРБ", каза още Божанов.

По думите на Божанов кандидатурата на Иван Христанов няма да раздели вота на десните избиратели, като добави, че демократично право на всеки е да се яви като кандидат на изборите, но "не мисля, че трябва да го разглеждаме като някакъв риск". Още: Йотова на фокус и каква политика ще води като президент: Сергей Станишев с анализ

В предаването "12+3" бившият министър на електронното управление Божидар Божанов коментира законовите промени, предложени от ДАНС, в които се предвижда се възможност сроковете за защита на класифицирана информация по ЗЗКИ (за разработки, документи и агенти) да бъдат многократно удължавани при защита на националните интереси:

"Държавни тайни неизбежно трябва да има, но механизмът, който защитава държавните тайни, в законопроекта се променя по начин, който е характерен за тоталитарни държави с вечни тайни, в момента "Строго секретно" е с максимален срок от 60 години, а те го правят на практика безкраен. Притеснително е и безконтролното унищожаване на класифицирана информация. ДАНС ни предлага бързичко и без да пита никого, когато изтече срокът, съответните документи да се унищожат". Още: Крум Зарков за кандидата за вицепрезидент на Йотова: Доверяваме се на нейния политически опит

Посоката, в която трябва да се върви, е обратната - повече демократичен контрол, подчерта той и добави:

"Под шапката на националната сигурност се върви към прикриване на дейности, които в годините българските служби са доказали, че се занимават с интриги, компромати и участие на политическия терен".

Когато властта има пълно мнозинство със 131 гласа в парламента и току-що е назначила председателя на ДАНС, тези предложения се приемат като ясна политическа заявка на управляващите, уточни още Божанов.