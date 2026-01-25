Атанас Пеканов каза влиза ли в партия на Румен Радев

"В момента имам други професионални ангажименти и в дългосрочен план не съм тръгнал към политиката. Всеки един българин, който може да допринесе за институциите, трябва да го направи, ако е призован. За момента не съм призован да бъда част от политически проект на президента и съм поел по друг път, различен от политиката". Това заяви бившият служебен вицепремиер в служебните кабинети на Румен Радев - Атанас Пеканов пред БНР. Още: Атанас Пеканов: Изборът на служебен кабинет не е в ръцете на президента

Какъв ще е обликът на Румен Радев?

Снимка: БГНЕС

Според него единственият кандидат, който е най-подходящ за служебен министър-председател е Андрей Гюров.

Атанас Пеканов не се вижда в нов служебен кабинет към момента.

Според него Румен Радев много правилно не строи активно партийната си структура. През годините Радев успя да създаде широк кръг от хора, защото обедини много хора около себе си - млади леви хора, либерали, по-консервативни хора, което е добре. Разделението трябва да бъде остане назад, защото за да се справим с проблемите, ще трябва много широк консенсус, призова Пеканов.

Той се надява проектът на Румен Радев да има центристки облик. Атанас Пеканов е на мнение, че ако ГЕРБ са си взели поука и са готови да разградят "пипалата на октопода", както и всички други партии, които искат да разградят сегашния модел на управление, но и да има и промени в съдебната власт, са добре дошли като коалиционни партньори на Радев.

Според Атанас Пеканов президентът като партиен лидер няма да смени геополитическата ориентация на България.

