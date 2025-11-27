Студио Actualno:

Атанасов: Премиерът да оттегли бюджета и кандидата за ДАНС

27 ноември 2025, 09:40 часа 286 прочитания 0 коментара
Атанасов: Премиерът да оттегли бюджета и кандидата за ДАНС

Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов призова премиера Росен Желязков и финансовия министър да оттеглят бюджета. Той поиска от властта да оттегли и кандидатурата на Деньо Денев за председател на ДАНС, като дори припомни 2013 г., когато санкционираният от САЩ и Великобритания Делян Пеевски беше предложен за шеф на агенцията и хората са били предизвикани. "Да я спрат тази процедура и да го оттеглят този господин", заяви още Атанасов. Припомняме, че процедурата вече е започнала и Денев вече беше изслушан в ресорната комисия и предстои гласуването му в зала. 

Бюджетът

Лидерът на ДСБ призова още днес министър-председателят и финансовият министър да оттеглят този бюджет, да го върнат и преработят, да помолят тристранката да се присъедини и да бъдат прегледани всички сметки и да бъдат орязани всички разходи за черните каси, които са предвидени

В контекста на големия протест от снощи срещу бюджета за 2026 година, Атанасов каза, че именно управляващите са изкарали хората на улицата. "След този брутален бюджет, който внесоха по най-бързия начин и се опитаха да прокарат управляващите и изкараха хората на улицата. Благодарим на софиянци и тези хора, които излязоха на улицата, защото по този начин показаха своето отношение към сметките в държавата", посочи Атанасов. ОЩЕ: Отново бял автобус: Масов протест обгради парламента срещу бюджет 2026 (ВИДЕО)

Деница Китанова
