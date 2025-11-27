След протеста: Управляващите не успяха да съберат кворум

След протеста снощи, който блокира сградата на парламента до късно през нощта, уравляващата коалиция между ГЕРБ, БСП, "Има такъв народ" и ДПС не успя да осигури необходимия брой присъстващи депутати, за да започне заседанието на Народното събрание. В залата се регистрираха 113 народни представители при минимум 121, колкото са нужни за кворум (половината плюс един от общо 240 депутати).

Липсващи имаше от всички партии в управлението. Повечето депутати от "Продължаваме промяната - Демократична България", "Възраждане", "Меч", "Величие" и "Алианс за права и свободи" не присъстваха или не се регистрираха.

Председателят на парламента Рая Назарян даде 30-минутна почивка, след която ще бъде направен нов опит за регистрация.