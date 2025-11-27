Студио Actualno:

Мирчев: Волята на хората успя, сега да изпълнят десните мерки (ВИДЕО)

Волята на хората успя. Всички реформи, които сме предложили, писмото, което сме изпратили на финансовия министър, всичко това да бъде изпълнено. Десните мерки да бъдат изпълнени и България да има добър бюджет. Това каза лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента във връзка с новината от днес, че управляващите изтеглят бюджет 2026 година и във връзка с големия протест от снощи срещу финансите на държавата за следващата година. 

Според него е важно да бъдат приети реформите, предложенията на ПП-ДБ, а именно техния пакет от десни мерки, както и да се махне рекетът към бизнеса под формата на СУПТО, вдигането на осигуровките и данък дивидент.

"Чуха българските граждани"

"След като не чуха опозицията, след като не чуха експертите, след като отказаха да чуят бизнес, се радваме, че най-накрая чуха бъргарските граждани и този пагубен за страната бюджет ще бъде оттеглен и преработен", коментира лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Припомняме, че след протеста снощи - днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че управляващите ще намерят законовата форма да оттеглят бюджета и да възстановят диалога.  По-късно управляващите се събраха на Съвет за съвместно управление съвместно с премиера, за да обсъдят какво да правят. ОЩЕ: "Когато играе Реал Мадрид, да ходя на протест..." (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
